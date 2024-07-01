RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Действительно ли пауки приносят удачу: суеверия и факты

Убить паука - к неудаче (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Марина Кравченко

Пауки всегда привлекали внимание и вызывали любопытство людей своей загадочностью. Поэтому неудивительно, что эти насекомые стали частью наших верований и традиций.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список суеверий о пауках, в какие до сих пор верят украинцы.

История предрассудков

С давних пор пауки были связаны со многими суевериями. Встреча с пауком часто считается хорошим знаком.

К примеру, в Англии верят, что свидание паука может означать деньги. Если паук появится в неподходящем месте, то его отбирают и переносят куда-то другое. Если вы спасете паука, считается, что это может привести к обогащению, и наоборот.

Традиция ассоциировать пауков с деньгами берет свое начало еще с римских времен, когда люди носили пауки-амулеты, чтобы привлечь успех в бизнесе. Маленьких пауков часто называют "денежными", и убить одного из них считается крайне несчастливым.

Пауки всегда были желанными гостями в домах людей, поскольку они ловят мух и других насекомых в свою паутину. Легенды говорят, что пауки также обеспечивают энергетическую защиту вашего дома.

В одной из христианских традиций говорится, что Иисус, Иосиф и Мария скрывались от воинов Ирода в пещере. Паук сплел паутину у входа, и солдаты не смогли заглянуть внутрь, поскольку предполагали, что некоторое время туда никто не заходил.

Современные суеверия о пауках

  • Если пауков много и они плетут паутину, значит, скоро будет очень сухая погода.
  • Согласно старому поверью, если утром на паутине пауков появится роса, то день будет прекрасным.
  • Если пауки начинают плести паутину до полудня, ожидайте солнечную погоду.
  • Наступить на паука значит навлечь дождь.
  • Все пауки кроме тарантулов считаются признаками удачи. Чем больше паук, тем выше вознаграждение.
  • Если увидите паука, который лазит по стене, это может означать, что ваше заветное желание исполнится.

Являются ли пауки признаком удачи?

Во многих культурах мира пауки - знак удачи. Образ свисающего с паутины паука часто воспринимается как символ удачи и спускающейся с небес радости.

Помимо удачи пауки являются символом счастья, творчества и богатства во многих культурах мира. Многие из старых суеверий о пауках учат нас не убивать этих насекомых. Считается, что если позволить им жить в вашей квартире, это принесет удачу, а вот убийство паука наоборот принесет несчастье.

Суеверия о пауках и деньгах:

  • Если вы видите паука, который плетет паутину, у вас увеличится доход благодаря упорному труду.
  • Если в карман заползет паук, деньги будут всегда.
  • Если во сне вы убиваете паука, вы скоро потеряете деньги или что-нибудь ценное.

Суеверия с предупреждением:

  • Если над головой висит паук, вы получите письмо.
  • Если паук плетет свою паутину поперек вашей двери, вы можете ожидать компании.
  • Если вы зайдете в паутину, то в этот день встретите друга.
  • Увидеть, как паук бежит по паутине днем, означает, что вы отправитесь в путешествие.
  • Найти паука утром - печаль, в полдень - тревога, днем - к подарку.

В народных верованиях пауки часто считаются знаками удачи и играют важную роль в поддержании естественного баланса.

Кроме того, убивать пауков не следует, поскольку они играют немаловажную роль в экосистеме, контролируя население насекомых.

Напомним, ранее мы писали о любовных предрассудках: 8 знаков, что вы скоро влюбитесь.

Также читайте о 9 вещах, которые нельзя держать дома, чтобы не навлечь горе.

При написании материала были использованы источники: Spider Zrule, Spirit Animal Test.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цікаві фактиПриметы