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Чи можуть вручати повістки в громадському транспорті: роз'яснення ТЦК

Середа 14 лютого 2024 14:11
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Чи можуть вручати повістки в громадському транспорті: роз'яснення ТЦК Чи можна отримати повістку в громадському транспорті (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Україні продовжена загальна мобілізація та воєнний стан. Відповідно військовозобов'язані отримують повістки. І вони можуть приходити не тільки додому чи на роботу, а ще їх вручають у громадських місцях - у кав'ярнях, спортзалах чи навіть у громадському транспорті.

Чи можуть роздавати повістки в громадському транспорті та інших місяцях, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на слова представника ТЦК Києва Володимира Новосядлого в інтерв'ю для "Вечірнього Києва".

За словами представника ТЦК, законодавство чітко не визначає місця вручення повістки. Але й заборони для видачі в громадських місцях немає.

"Ну а чому ні?! Законодавством не визначено конкретно місця вручення повістки. Заходи з оповіщення населення здійснюються і за домашніми адресами, за місцем роботи (є відповідні обов’язки у керівників підприємств, установ та організацій стосовно виконання цих заходів), та й будь-де", - каже Новосядлий.

Він нагадав, що країна в воєнному стані, а серед нас може бути "хто завгодно і з будь-якими намірами". Тому у транспорті можуть перевіряти документи у будь-який момент.

"Ми ж бачимо звіти СБУ, що затримали навідника, корегувальника, якогось інформатора. Вони серед нас, у цивільному одязі", – додав він.

Тому перевірка людей в громадських місцях, зокрема транспорті - це норма, тому що насамперед це питання безпеки.

"Якщо цього не робити, то може бути багато неприємних наслідків", - додав представник ТЦК.

Раніше ми писали про те, чи можуть працівники ТЦК заповнювати повістки "на колінах".

А ще розповідали про те, що адвокат пояснив, на що чекати чоловікам, які втекли з України.

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