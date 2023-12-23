Чи можуть визнати чоловіка ухилянтом за те, що у нього третя дитина народилась під час війни

Чи можуть визнати багатодітного батька ухилянтом

"Нам прийшов коментар про те, що якщо у чоловіка народилася третя дитина - то це ухилянт. Такі байки та міфи розповсюджували по деяких каналах Telegram. Однак законодавчо таких змін немає. І народження дітей під час діє воєнного часу - це ваша особиста справа, до якої держава не має права втручатися", - пояснює адвокат Марія Левченко.

Також вона додає, що відповідальності за рішення народити дитину під час дії воєнного стану - нема і не може бути.

"Тому, будь ласка, не вірте у ці байки", - закликає українців юрист.

Коли чоловіка можуть визнати ухилянтом

Багато хто вважає, що якщо чоловік не бере повістку, або не приходить у військкомат, тоді він автоматично вважається ухилянтом. Але це не так.

Насправді тільки суд може визнати чоловіка ухилянтом і на це мають бути законні підстави. Наприклад, військовозобов'язаний двічі отримав повістки або навіть вже пройшов ВЛК, але не прийшов на відправку, тоді є підстави для відкриття судової справи проти нього.

Якщо суд визнає чоловіка ухилянтом, то йому загрожує позбавлення волі від 3 до 5 років.

Додамо також, що покарання за неявку в ТЦК може бути різним. Якщо повістка стосувалася уточнення облікових даних, то призначать штраф від 1500 до 3400 грн. За повторну неявку до військкомату передбачений штраф до 5100 грн.