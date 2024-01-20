Чи можуть вигнати дитину зі школи за погану поведінку та оцінки: омбудсмен дав відповідь

Чи можуть вигнати дитину зі школи

За словами Сергія Горбачова, адміністрація школи не має права виключати дитину з навчального закладу через поведінку чи освітні здобутки.

В українському законодавстві це можливо лише у випадку, якщо за підсумками навчання в дев'ятому класі профільного навчального закладу дитина з профільних дисциплін отримала оцінки три бали й нижче за 12-бальною шкалою.

"Наприклад, дитина навчається у фізико-математичному ліцеї та отримала три або менше бали з фізики чи з математики. Тоді її можуть не зарахувати до 10-го класу", - пояснює омбудсмен.

Якщо дитина погано поводиться в класі, то таким чином вона порушує право на здобуття якісної освіти інших учнів у класі. Батьки повинні це розуміти та усвідомлювати.

"Варто залучити шкільного психолога й дати йому дозвіл для роботи з дитиною, щоб зрозуміти причини такої поведінки. Він зробить психологічну діагностику класу та дитини й за потреби проведе необхідну роботу в класі та корекційну роботу з дитиною, щоб покращити ситуацію", - радить Сергій Горбачов.

Водночас психолог може рекомендувати звернутися до інших фахівців, а батьки можуть звернутися до психолога за межами школи.

Якщо виникла ситуація з порушенням поведінки, батькам варто не забувати про права інших учнів, а також про те, що вони несуть відповідальність за свої дії та дії своїх неповнолітніх дітей.

"Ми повинні пам'ятати просту тезу: моє право забезпечене тим, як людина поруч виконує свої обов'язки, і навпаки - мій обов'язок полягає в тому, щоб права інших людей поруч були також забезпечені. Але, на жаль, у нашому посттоталітарному суспільстві такий логічний ланцюжок ще не прижився в головах усіх українців", - підсумовує експерт.