Чи можуть українців оштрафувати за їзду на зимовій гумі весною і літом. Це мають знати всі водії!

Штраф за невідповідну гуму в сезон

У січні цього року народні депутати підготували законопроєкт, який стосується введення штрафів за їзду на несезонній гумі. Головною на це причиною стала безпекова ситуація на дорогах.

"В Україні за 2021 рік зареєстровано 168 107 дорожньо-транспортних пригод, у 20 300 з яких є потерпілі та загиблі. Українська статистика дорожньо-транспортних пригод (ДТП) підтверджує: найбільша кількість ДТП трапляється пізньої осені та ранньою зимою", - йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

У ньому також вказано про обмеження руху тих транспортних засобів, які не мають зимової гуми в період із 1 листопада по 31 березня. Штраф за це становить 340 гривень.

Однак подібних рішень стосовно їзди на зимовій гумі весною та влітку немає, а відповідно й штрафів теж.

Чому не варто їздити на зимовій гумі влітку

У теплу пору року точність керування автомобілем на зимових шинах знижується на 15% в порівнянні з літніми моделями. Чим швидше ви рухаєтеся, тим складніше буде об'їхати перешкоду.

Крім того, через таку пом'якшену дію автомобіль буде довше гальмувати.

Розм'якшена влітку гума зимових покришок котиться по асфальту набагато гірше, ніж щільні літні шини. Відповідно двигун витрачає на це більше ресурсу та палива, що означає додаткову витрату грошей.

Зимова гума під час використання у невідповідний сезон швидше зношується.