Чи можуть різні політичні погляди призвести до розлучення? Чесна відповідь експерта

Можуть різні погляди зруйнувати шлюб?

За словам експерта - так. І дуже швидко. Бо політика - це не тільки про вибір партії, а й про цінності.

"Якщо один із партнерів підтримує те, що для іншого - неприпустиме, це руйнує довіру, викликає гнів, розчарування, навіть огиду. І дуже важко будувати життя з людиною, яка, наприклад, заперечує війну чи виправдовує ворога, коли ти сам або твої близькі борються за країну", - пояснює коуч.

Звісно, є пари, які "не змішують політику зі стосунками". Але це працює, коли йдеться про нюанси, а не про фундаментальні речі. Тому питання тут не в розбіжностях самих по собі, а в їхньому масштабі.

"Якщо вони зачіпають базові цінності - шансів утримати стосунки небагато. Бо неможливо кохати по-справжньому, коли всередині тебе розриває нерозуміння, як ця людина може мислити ТАК", - каже фахівець.

Що ж робити, якщо політичні погляди розходяться?

Перш за все, варто чесно відповісти собі на питання: ці розбіжності - це просто різні погляди на деталі чи кардинально протилежні світогляди?

Якщо друге - не варто тішити себе ілюзіями, що хтось когось "переконає" або "переросте". Але якщо ви обоє цінуєте стосунки й готові чути одне одного, можна спробувати знайти спільні точки дотику.

Це не означає, що треба замовчувати незручні теми, але важливо не скочуватися в агресію, а шукати спосіб розуміти, навіть якщо не погоджуєшся.

"Та якщо всередині постійно живе гнів, нерозуміння чи навіть зневага до партнера - варто визнати, що, можливо, цей розрив уже стався. Просто його ще не оформили словами. І тоді питання не "Як врятувати стосунки?", а "Чи варто їх рятувати?" - резюмує Віталій Курсік.