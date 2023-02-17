Чи можуть призвати в армію, якщо не дозволяє релігія: відповідь адвоката

Чи можуть призвати до армії попри релігійні погляди

"Релігійні переконання не звільняють людину від обов'язку захищати державу. Конституція закріплює рівність усіх громадян та не допускає дискримінації за релігійною ознакою", - пише адвокат.

Також він додає, що в законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" немає жодних винятків стосовно вірян. Військовий обов'язок є однаковим для всіх.

У Статті 35 Конституції України зазначено: "Ніхто не може бути звільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань.

У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою.

Деякі релігії забороняють своїм вірянам брати до рук зброю (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Що таке альтернативна служба

"Альтернативна служба запроваджується замість проходження строкової військової служби для виконання обов’язку перед суспільством. Про це йдеться в Законі "Про альтернативну (невійськову) службу", - пояснює експерт.

Така служба не передбачає військового вишколу та використання зброї. Строк альтернативної служби є більшим за строк строкової у 1,5 раза.

Однак важливо розуміти, що таке право мають лише віряни, які належать до офіційних і чинних згідно із законодавством України релігійних організацій.

Інший нюанс полягає в тому, що норма альтернативної служби діяла в мирний час, але в умовах воєнного стану замінити військову службу альтернативною не можна.

У такому випадку фахівець радить написати відповідного листа до військкомату та попросити виконувати військовий обов'язок у формі альтернативної служби.

"Потрібно додати документ, що підтверджує істинність цих переконань - довідку від своєї релігійної громади - з переліку зареєстрованих організацій, які забороняють використання зброї", - пояснює він.

Якщо людина написала заяву і підтвердила, що належить до релігійних організацій, які забороняють користування зброєю, її хіба що можуть призначити на небойову посаду. Вона може бути кухарем, водієм, інженером тощо.

Релігія повинна бути офіційною в Україні, щоб на її підставі отримати дозвіл на альтернативну службу (фото: Getty Images)

Які релігії в Україні забороняють використання зброї

До цього переліку відносять: