Чи можуть люди у майбутньому жити до 100 років? Вчені назвали найкраще для цього місто

Дослідження вчених з Університету Іллінойсу в Чикаго виявило, що шанси на збільшення тривалості життя не дуже великі.

Попри величезні стрибки тривалості життя протягом 19 та першої половини 20 століття завдяки прогресу медицини, людство наближається зараз до межі людського довголіття.

Деякі прогнози припускали, що більшість дітей, народжених після 2000 року, досягнуть свого сторіччя.

Однак аналіз показує, що діти, народженні в останні роки, мають лише 5,3% шансів святкувати 100-річний ювілей. І то - це стосується осіб жіночої статі, бо в осіб чоловічої статі цей відсоток значно нижче - всього 1,8%.

Ретельний аналіз смертності по всьому світу показує, що середня очікувана тривалість життя зросла з 48 років у 1900 році до 67 років у 1950 році, і до 76 років у 2000 роках.

Однак до 2021 року тривалість життя перевалила за 77 років. Якби радикальний приріст продовжувався, то дійшло б до цифри 83. Однак масштабні загрози людському життю, такі як пандемія, інші хвороби, війни - все це сповільнило приріст тривалості життя.

Нові цифри показують, що дитина, народжена у 2022 році може прожити до 78,9 років, якщо це хлопчик, і до 82,8, якщо це дівчинка.

І найкращі показники вчені виявили у жителів Гонконгу. Жителі саме цього міста мають всі шанси дожити до свого 100-річчя, особливо ті, хто народився вже після 2000 року.

"Більшість людей, якій сьогодні живуть у старшому віці, живуть у часі, створеному медициною. Але все це дає менше років життя, попри те, що медицина розвивається прискореними темпами. Зараз варто зосередитися на зусиллях, які не тільки уповільнюють старіння, а й продовжують здоров'я", - підкреслює професор Стюарт Ольшанські.

Він додав, що тривалість життя - це відносно новий показник, який вимірює кількість років, протягом яких людина здорова, а не просто жива.