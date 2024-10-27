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Чи можна зрізати цвіль з сиру та їсти його? Лікар відповів на популярне питання

Чи безпечно їсти сир з цвіллю (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Медичний експерт нарешті відповів на давнє запитання, чи можна їсти сир, який запліснявів. І ви можете бути здивовані відповіддю.

Чи можна їсти такий продукт, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok лікаря Карана Раджана.

Чи можна їсти сир, на якому ви побачили цвіль?

Майже кожен з нас колись відкривав свій холодильник і бачив сир, про який зовсім забув, і виникало бажання його вжити, просто обрізавши плісняву.

Загальноприйнята мудрість, яку ви, напевно, чули від багатьох людей, полягає в тому, що "сир все одно є пліснявою", отже, ми можемо припустити, що будь-які ознаки видимої плісняви ​​не є приводом для занепокоєння - і шматочок сиру все одно їстівний, якщо ви все одно відріжте запліснявілу частину.

Однак медичний експерт Каран Раджан стверджує, що насправді це не так просто, і це може бути поганою новиною для тих, хто вживав сир з пліснявою більше ніж кілька разів. 

Експерт пояснив, що видалення видимої плісняви ​​з сиру може бути недостатньо, щоб переконатися, що він безпечний для споживання.

Чи можна зрізати цвіль на сирі і їсти його? Так і ні. Візуальна цвіль, яку ви бачите на їжі, схожа на вершину айсберга. Ви не можете побачити, що знаходиться під поверхнею, і в цьому випадку грибок проникає всередину сиру.

Тому, хоча ви можете зрізати цвіль на твердих сирах, таких як чеддер, пармезан або швейцарський - це ще непогано. Але якщо на продукті дуже багато цвілі - краще викинути його в смітник.

За словами експерта, дуже важливо не спричиняти перехресного зараження через контакт із пліснявою - чи то ваших рук, чи кухонних поверхонь, чи обробних дошок.

 

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