Можно ли срезать плесень с сыра и есть его? Врач ответил на популярный вопрос

Можно ли есть сыр, на котором вы увидели плесень?

Практически каждый из нас когда-то открывал свой холодильник и видел сыр, о котором совсем забыл, и возникало желание его употребить, просто обрезав плесень.

Общепринятая мудрость, которую вы, наверное, слышали от многих людей, заключается в том, что "творог все равно является плесенью", следовательно, мы можем предположить, что любые признаки видимой плесени не являются поводом для беспокойства - и кусочек сыра. все равно съедобный, если вы все равно отрежьте заплесневевшую часть.

Однако медицинский эксперт Каран Раджан утверждает, что на самом деле это не так просто, и это может быть плохой новостью для тех, кто употреблял сыр с плесенью более нескольких раз.

Эксперт объяснил, что удаление видимой плесени из сыра может быть недостаточно, чтобы убедиться, что он безопасен для потребления.

Можно ли срезать плесень на сыре и есть его? Да и нет. Визуальная плесень, которую вы видите на еде, похожа на вершину айсберга. Вы не можете увидеть, что находится под поверхностью, и в этом случае грибок проникает внутрь творога.

Поэтому, хотя вы можете срезать плесень на твердых сырах, таких как чеддер, пармезан или швейцарский - это еще неплохо. Но если на продукте очень много плесени - лучше выбросить его в помойку.

По словам эксперта, очень важно не вызывать перекрестного заражения из-за контакта с плесенью - то ли ваших рук, то ли кухонных поверхностей, то ли разделочных досок.