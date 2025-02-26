Чи можна їсти цукерки і пити каву у Великий піст? Відповідаємо на всі ваші питання

Які продукти можна і не можна їсти у Великий піст?

Продукти, які заборонено вживати під час Великого посту

М'ясо всіх видів

Риба та морепродукти (за деякими винятками в окремі дні)

Молоко та молочні продукти (включаючи сир, йогурт, масло)

Яйця

Продукти, які дозволено вживати під час Великого посту

Свіжі овочі та фрукти

Квашені та солоні овочі

Зелень

Ягоди

Каші, зварені на воді без додавання олії

Макарони та бобові

Житній хліб

Соєві продукти (тофу, соєве молоко тощо)

Горіхи, сухофрукти, насіння

Гриби

Мед, гіркий шоколад (в обмежених кількостях), халва, варення, мармелад

Чай, компот, квас, кисіль

Чи можна їсти рибу під час посту?

На великі церковні свята в період Великого посту, такі як Благовіщення Пресвятої Богородиці та Вербна неділя (неділя за тиждень до Великодня), можна їсти рибу. А в Лазареву суботу, яка передує Вербній неділі - додати до раціону рибну ікру.

В які дні Великого посту дозволено вино та олію?

В суботу та неділя (крім Страсної суботи) дозволено вживати гарячу їжу з додаванням олії. Також можна вино.

Чи можна пити каву у Великий піст?

Церква не забороняє під час посту вживати каву, чай, узвар та сік. Пийте каву, але без молока.

Чи дозволено їсти мед під час посту?

Так, мед їсти можна. Цей продукт не під забороною. Він містить багато корисних властивостей і дуже доречний під час періоду відмови від багатьох продуктів.

Чи можна їсти гриби та сою у Великий піст?

Ви спокійно можете включати в раціон під час посту гриби та соєві продукти. Церква не забороняє цю їжу.

Чи можна їсти морепродукти у Великий піст?

У Лазареву суботу (цього року 12 квітня) дозволено куштувати рибну ікру та морепродукти.

Чи дозволені солодощі під час посту?

Під час Великого посту під забороною солодощі з додаванням яєць, молока, вершків, вершкового масла, сметани. Тобто молочний або білий шоколад не можна вживати у піст. А ось темний - не заборонений. Пісні солодощі ви також спокійно можете їсти.

Чи можна пити алкоголь у Великий піст?

Алкоголь під час Великого посту - табу. Лише в суботу та неділю (крім Страсної суботи) можна вживати вино, але, звісно, помірно.

Чи дозволено їсти пісні хлібобулочні вироби?

Пісний хліб, булочки, печиво - не забороняється.

Чим замінити молочні продукти у Великодньому пості?

Чудовою альтернативою коров'ячому молоку можуть стати напої на основі сої, вівса, рису або мигдалю. Вони мають схожий смак та текстуру, тому їх можна використовувати для приготування каш, десертів або просто пити.

У піст також можна вживати різноманітні рослинні продукти, які збагатять ваш раціон корисними речовинами та додадуть цікавих смакових відтінків стравам.

Серед них:

Сир з кеш'ю

Кокосовий крем

Кокосова олія

Ці продукти можуть стати чудовими інгредієнтами для приготування різноманітних страв, від закусок до десертів.

Як харчуватися в піст вагітним і годуючим матерям?

Лікарі та дієтологи категорично не рекомендують поститися вагітним жінкам, адже це може призвести до дефіциту поживних речовин, таких як білок, залізо, кальцій та інші вітаміни та мінерали. Недостатнє харчування під час вагітності може спричинити ускладнення, такі як передчасні пологи, затримка розвитку плоду, низька вага дитини при народженні та інші серйозні проблеми.

Період годування грудьми також потребує від жінки повноцінного харчування, адже всі необхідні речовини дитина отримує з материнським молоком. Обмеження в харчуванні під час лактації можуть призвести до зменшення кількості молока, зміни його складу та, як наслідок, до недостатнього харчування дитини.

Тому годуючим мамам також не рекомендується поститися. Важливо забезпечити організм достатньою кількістю білка, жирів, вуглеводів, вітамінів та мінералів для підтримки власного здоров'я та забезпечення потреб дитини.

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