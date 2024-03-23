Чи можна їсти сирий буряк: яка шкода для організму

Чи можна їсти сирий буряк

Сирий буряк має землистий присмак, на відміну від печеного чи вареного овочу - в цих випадках смак стає солодшим. Хоча здебільшого в рецептах пропонують запікати або відварювати цей коренеплід, вживання буряка в сирому вигляді має свої переваги.

Насамперед в сирому буряку зберігається більше поживних речовин та вітамінів. Окрім того, саме сирому буряку рекомендують надавати перевагу при цукровому діабеті.

А от вживання овочу у вареному чи печеному вигляді радять обмежити. Причина цьому - підвищення глікемічного індексу при термічній обробці коренеплоду. Також відварений овоч може більше сильніше впливати на обмін речовин та роботу шлунка з кишківником.

Яка користь буряку для організму

Окрім білків, жирів, вуглеводів та клітковини, які забезпечують енергією та сприяють здоровому травленню, цей коренеплід містить:

Фолати - беруть участь у створенні нових клітин, впливають на процес обміну речовин та гормональний фон.

- беруть участь у створенні нових клітин, впливають на процес обміну речовин та гормональний фон. Вітамін С - підвищує імунітет, необхідний для регенерування тканин, вуглеводного обміну і процесу згортання крові.

- підвищує імунітет, необхідний для регенерування тканин, вуглеводного обміну і процесу згортання крові. Вітамін В6 - впливає на обмін речовин, допомагаючи розщеплювати амінокислоти.

- впливає на обмін речовин, допомагаючи розщеплювати амінокислоти. Залізо - необхідне для роботи щитоподібної залози та ендокринної системи, нормалізує рівень гемоглобіну, який транспортує кисень організмом.

- необхідне для роботи щитоподібної залози та ендокринної системи, нормалізує рівень гемоглобіну, який транспортує кисень організмом. Марганець - вкрай важливий елемент для здорової нервової системи й роботи серця.

- вкрай важливий елемент для здорової нервової системи й роботи серця. Мідь - бере участь у білковому обміні та інших процесах в організмі.

- бере участь у білковому обміні та інших процесах в організмі. Калій - регулює роботу серця, м'язів та нервової системи.

- регулює роботу серця, м'язів та нервової системи. Магній - регулює кров'яний тиск, має антиспазматичний ефект, активує ферменти та впливає на рівень холестерину.

Тож вживання буряку може допомогти в регулюванні гормонального фону та зміцнити імунну систему.

До того ж хімічні речовини, які містить буряк, можуть зменшити набряки та знизити рівень холестерину. Також буряк може підвищити в організмі рівень хімічної речовини під назвою оксид азоту, що впливає на кровоносні судини та знижує артеріальний тиск.

Коли буряк може шкодити

Діабет. Страви з буряком можуть вплинути на рівень цукру через досить високий глікемічний індекс коренеплоду. Тому людям із нестабільним рівнем глюкози вживати цей овоч варто з певними обмеженнями, відповідно до рекомендацій лікаря.

Ниркова недостатність, сечокам'яна хвороба або хвороби жовчного міхура

У цьому випадку надмірне вживання цього овочу може перевантажити органи та призвести до ускладнень через високий вміст калію.

Подразнення кишківника та хворобами шлунково-кишкового тракту

Через вміст кислот, яких більше в сирому буряку, коренеплід може призвести до порушень травлення, зокрема діареї.

Гіпотонія. Регулярне споживання буряку може спричинити різке зниження артеріального тиску.