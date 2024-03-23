Чи можна їсти сирий буряк: яка шкода для організму

Цей овоч, який є джерелом багатьох необхідних для організму мікроелементів, в першу чергу асоціюється з борщем, у відвареному або попередньо присмаженому вигляді. Однак під час термічної обробки буряку може втратитися значна частина корисних речовин.
Про те, чи можна вживати буряк без приготування і кому не варто, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела при підготовці матеріалу: Healthline, ProDiabet, Фармацевтична енциклопедія, СонцеСад, Дачний Діапазон.
Сирий буряк має землистий присмак, на відміну від печеного чи вареного овочу - в цих випадках смак стає солодшим. Хоча здебільшого в рецептах пропонують запікати або відварювати цей коренеплід, вживання буряка в сирому вигляді має свої переваги.
Насамперед в сирому буряку зберігається більше поживних речовин та вітамінів. Окрім того, саме сирому буряку рекомендують надавати перевагу при цукровому діабеті.
А от вживання овочу у вареному чи печеному вигляді радять обмежити. Причина цьому - підвищення глікемічного індексу при термічній обробці коренеплоду. Також відварений овоч може більше сильніше впливати на обмін речовин та роботу шлунка з кишківником.
Окрім білків, жирів, вуглеводів та клітковини, які забезпечують енергією та сприяють здоровому травленню, цей коренеплід містить:
Тож вживання буряку може допомогти в регулюванні гормонального фону та зміцнити імунну систему.
До того ж хімічні речовини, які містить буряк, можуть зменшити набряки та знизити рівень холестерину. Також буряк може підвищити в організмі рівень хімічної речовини під назвою оксид азоту, що впливає на кровоносні судини та знижує артеріальний тиск.
Діабет. Страви з буряком можуть вплинути на рівень цукру через досить високий глікемічний індекс коренеплоду. Тому людям із нестабільним рівнем глюкози вживати цей овоч варто з певними обмеженнями, відповідно до рекомендацій лікаря.
Ниркова недостатність, сечокам'яна хвороба або хвороби жовчного міхура
У цьому випадку надмірне вживання цього овочу може перевантажити органи та призвести до ускладнень через високий вміст калію.
Подразнення кишківника та хворобами шлунково-кишкового тракту
Через вміст кислот, яких більше в сирому буряку, коренеплід може призвести до порушень травлення, зокрема діареї.
Гіпотонія. Регулярне споживання буряку може спричинити різке зниження артеріального тиску.
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