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Можно ли есть сырую свеклу: какой вред для организма

Свекла - источник многих важных микроэлементов (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Этот овощ, являющийся источником многих необходимых для организма микроэлементов, в первую очередь ассоциируется с борщом, в отварном или предварительно поджаренном виде. Однако при термической обработке свеклы может потеряться значительная часть полезных веществ.

О том, можно ли употреблять свеклу без приготовления и кому не стоит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники при подготовке материала: Healthline, ProDiabet, Фармацевтическая энциклопедия, СонцеСад, Дачный Диапазон.

Можно ли есть сырую свеклу

Сырая свекла имеет землистый привкус, в отличие от печеного или вареного овоща - в этих случаях вкус становится слаще. Хотя в основном в рецептах предлагают запекать или отваривать этот корнеплод, употребление свеклы в сыром виде имеет свои преимущества.

Прежде всего в сырой свекле хранится больше питательных веществ и витаминов. Кроме того, именно сырой свекле рекомендуют отдавать предпочтение при сахарном диабете.

А вот употребление овоща в вареном или печеном виде советуют ограничить. Причина этому - повышение гликемического индекса при термической обработке корнеплода. Также отварной овощ может сильнее влиять на обмен веществ и работу желудка с кишечником.

Какая польза свеклы для организма

Кроме белков, жиров, углеводов и клетчатки, которые обеспечивают энергией и способствуют здоровому пищеварению, этот корнеплод содержит:

  • Фолаты - участвуют в создании новых клеток, влияют на процесс обмена веществ и гормональный фон.
  • Витамин С - повышает иммунитет, необходимый для регенерирования тканей, углеводного обмена и процесса свертывания крови.
  • Витамин В6 - влияет на обмен веществ, помогая расщеплять аминокислоты.
  • Железо - необходимое для работы щитовидной железы и эндокринной системы, нормализует уровень гемоглобина, транспортирующего кислород организмом.
  • Марганец - очень важный элемент для здоровой нервной системы и работы сердца.
  • Медь - участвует в белковом обмене и других процессах в организме.
  • Калий - регулирует работу сердца, мышц и нервной системы.
  • Магний - регулирует кровяное давление, имеет антиспазматический эффект, активирует ферменты и влияет на уровень холестерина.

Поэтому употребление свеклы может помочь в регулировании гормонального фона и укрепить иммунную систему.

К тому же химические вещества, содержащиеся в свекле, могут уменьшить отеки и снизить уровень холестерина. Также свекла может повысить в организме уровень химического вещества под названием оксид азота, что влияет на кровеносные сосуды и снижает артериальное давление.

Когда свекла может вредить

Диабет

Блюда со свеклой могут повлиять на уровень сахара из-за достаточно высокого гликемического индекса корнеплода. Поэтому людям с нестабильным уровнем глюкозы употреблять этот овощ следует с определенными ограничениями, согласно рекомендациям врача.

Почечная недостаточность, мочекаменная болезнь или желчного пузыря

В этом случае чрезмерное употребление овоща может перегрузить органы и привести к осложнениям из-за высокого содержания калия.

Раздражение кишечника и болезнями желудочно-кишечного тракта

Из-за содержания кислот, которых больше в сырой свекле, корнеплод может привести к нарушениям пищеварения, в частности диарее.

Гипотония

Регулярное потребление свеклы может повлечь за собой резкое снижение артериального давления.

Кстати, недавно мы рассказывали о том, кому не стоит употреблять лимон.

Также мы писали о том, какие продукты не следует сочетать между собой.

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