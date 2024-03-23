Можно ли есть сырую свеклу: какой вред для организма

Этот овощ, являющийся источником многих необходимых для организма микроэлементов, в первую очередь ассоциируется с борщом, в отварном или предварительно поджаренном виде. Однако при термической обработке свеклы может потеряться значительная часть полезных веществ.
О том, можно ли употреблять свеклу без приготовления и кому не стоит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники при подготовке материала: Healthline, ProDiabet, Фармацевтическая энциклопедия, СонцеСад, Дачный Диапазон.
Сырая свекла имеет землистый привкус, в отличие от печеного или вареного овоща - в этих случаях вкус становится слаще. Хотя в основном в рецептах предлагают запекать или отваривать этот корнеплод, употребление свеклы в сыром виде имеет свои преимущества.
Прежде всего в сырой свекле хранится больше питательных веществ и витаминов. Кроме того, именно сырой свекле рекомендуют отдавать предпочтение при сахарном диабете.
А вот употребление овоща в вареном или печеном виде советуют ограничить. Причина этому - повышение гликемического индекса при термической обработке корнеплода. Также отварной овощ может сильнее влиять на обмен веществ и работу желудка с кишечником.
Кроме белков, жиров, углеводов и клетчатки, которые обеспечивают энергией и способствуют здоровому пищеварению, этот корнеплод содержит:
Поэтому употребление свеклы может помочь в регулировании гормонального фона и укрепить иммунную систему.
К тому же химические вещества, содержащиеся в свекле, могут уменьшить отеки и снизить уровень холестерина. Также свекла может повысить в организме уровень химического вещества под названием оксид азота, что влияет на кровеносные сосуды и снижает артериальное давление.
Диабет
Блюда со свеклой могут повлиять на уровень сахара из-за достаточно высокого гликемического индекса корнеплода. Поэтому людям с нестабильным уровнем глюкозы употреблять этот овощ следует с определенными ограничениями, согласно рекомендациям врача.
Почечная недостаточность, мочекаменная болезнь или желчного пузыря
В этом случае чрезмерное употребление овоща может перегрузить органы и привести к осложнениям из-за высокого содержания калия.
Раздражение кишечника и болезнями желудочно-кишечного тракта
Из-за содержания кислот, которых больше в сырой свекле, корнеплод может привести к нарушениям пищеварения, в частности диарее.
Гипотония
Регулярное потребление свеклы может повлечь за собой резкое снижение артериального давления.
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