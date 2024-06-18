Чи справді не можна їсти кавун з кісточками: вся правда

Види насіння кавуна

Біле насіння м'якше, їх набагато легше жувати.

Зріле насіння кавуна - це чорне насіння, яке ви бачите в кавуні. Їх можна пророщувати, якщо створені відповідні умови.

Якщо ви візьмете насіння чорного кавуна і посадите його, можливо, ви зможете виростити свій кавун.

Переваги насіння

З’їдання жмені кавунового насіння на день не змінить ваше здоров’я, але вони можуть бути частиною збалансованої дієти та допомогти забезпечити вас деякими необхідними мікроелементами та макроелементами.

Насіння кавуна містять 8 г білка і 4 г клітковини та містять як мононенасичені, так і поліненасичені жири. Вони також містять магній, калій, залізо і цинк.

У насінні кавуна також міститься амінокислота цитрулін, яка розпадається у організмі людини з вивільненням аміаку. Для здорових людей у цьому немає нічого страшного, але за наявності деяких захворювань сечовидільної системи і за умови розвитку цитрулінемії здоров'ю може бути завдано істотної шкоди.

Потрібно особливо уважно ставитися до наявності кісточок у м'якоті ягоди, що вживається дітьми до трьох років і вагітними жінками.

Як їсти насіння кавуна

Багато людей вважають, що найкращий спосіб їсти насіння кавуна - це після смаження. Це чудова хрустка закуска чи начинка, схожа на вживання смаженого гарбузового насіння.

Розігрійте духовку до 165 °С. Видаліть чорне насіння з кавуна. Помістіть насіння в дрібний друшляк і ретельно промийте.

Процідіть насіння й обсушіть рушником. Потім розкладіть насіння якомога вільніше і дочекайтеся, поки воно повністю висохне (прискорити цей процес можна, помістивши їх надворі на осонні). Сухе насіння просмажується набагато краще, ніж вологе.

Викладіть висушене насіння на деко, збризніть олією та запікайте 15-20 хвилин. За бажанням посипте зверху сіллю, вийнявши з духовки.