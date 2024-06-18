Действительно ли нельзя есть арбуз с косточками: вся правда

Виды семян арбуза

Белые семена мягче, их гораздо легче жевать.

Зрелые семена арбуза - это черные семена, которые вы видите в арбузе. Их можно проращивать, если созданы условия.

Если вы возьмете семена черного арбуза и посадите его, возможно, вы сможете вырастить свой арбуз.

Преимущества семян

Съедение горсти арбузных семян в день не изменит ваше здоровье, но они могут быть частью сбалансированной диеты и помочь обеспечить вас некоторыми необходимыми микроэлементами и макроэлементами.

Семена арбуза содержат 8 г белка и 4 г клетчатки и содержат как мононенасыщенные, так и полиненасыщенные жиры. Они также содержат магний, калий, железо и цинк.

В семенах арбуза также содержится аминокислота цитруллин, которая распадается в организме человека с высвобождением аммиака. Для здоровых людей в этом нет ничего страшного, но при наличии некоторых заболеваний мочевыделительной системы и при развитии цитрулинемии здоровью может быть причинен существенный вред.

Необходимо особенно внимательно относиться к наличию косточек в мякоти ягоды, употребляемой детьми до трех лет и беременными женщинами.

Как есть семена арбуза

Многие считают, что лучший способ есть семена арбуза - это после жарки. Это отличная хрустящая закуска или начинка, похожая на употребление жареных тыквенных семян.

Разогрейте духовку до 165 °С. Удалите черные семена из арбуза. Поместите семена в мелкий дуршлаг и тщательно промойте.

Процедите семена и обсушите полотенцем. Затем разложите семена как можно свободнее и дождитесь, пока они полностью высохнут (ускорить этот процесс можно, поместив их на улице на солнце). Сухие семена прожариваются гораздо лучше, чем влажные.

Выложите высушенные семена на противень, сбрызните маслом и запекайте 15-20 минут. По желанию посыпьте сверху солью, вынув из духовки.