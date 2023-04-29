Чи можна вступити в український ВНЗ, якщо дитина має закордонний атестат: відповідь МОН

За його словами, реєструватися на НМТ можна з будь-яким набором документів. Це було зроблено для тих осіб, які на тимчасово окупованих територіях або які втратили свої документи.

Така сама система розповсюджується й на документи, які були видані в інших державах. Для того, щоб вони стали дійсними в Україні, їх потрібно подати на визнання.

Однак зробити це потрібно протягом одного року. Інакше потім закордонний атестат не можна буде використовувати для вступу до вищого навчального закладу в Україні.

"Якщо випускник закінчив школу, наприклад, у Польщі, у нього є польський документ про освіту, то після вступу до закладу вищої освіти України протягом одного року можна подати на визнання до ДП "Інформаційно-іміджевий центр" свій атестат про повну загальну середню освіту", - зазначив посадовець.

Як буде відбуватися вступна кампанія 2023

У 2023 році абітурієнти, як і попередні роки, складатимуть Національний мультипредметний тест (НМТ). Реєстрація на тест розпочалася 3 квітня та продовжується до 3 травня.

Станом на сьогодні для складання НМТ зареєструвалися 243 000 абітурієнтів, із них 220 000 в Україні та майже 23 000 - за кордоном.

До тесту входять два обов'язкових предмети та один на вибір випускника.

Серед обов'язкових - українська мова та математика. На вибір вступника один предмет зі списку:

історія України

іноземна мова

біологія

фізика

хімія

На проведення самих тестувань планують дві сесії. Основна проходитиме у червні, додаткова - у червні-липні. У додатковій сесії зможуть узяти участь ті вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії.

НМТ пройде в один день і міститиме завдання з трьох предметів.

Для складання тесту учню буде відведено 180 хвилин, які він може розподілити самостійно.

Тестування відбуватиметься в спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях закладів освіти у населених пунктах України та деяких країнах за кордоном.

Тому випускники, які тимчасово перебувають за кордоном і бажають здобувати вищу освіту в Україні, матимуть можливість скласти НМТ у спеціально створених екзаменаційних центрах у багатьох країнах світу.