Вижив у животі кита! Загадкова історія моряка, який повторив "подвиг" біблійного Іони

У 1891 році моряк Джеймс Бартлі став героєм неймовірної історії, яка згодом обросла численними міфами та припущеннями. Його історія про те, як він опинився всередині шлунка кашалота і вижив після цього, на довгі роки стала темою для обговорень.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чи це лише вигадка, але чи дійсно так сталося?

Легенда про Джеймса Бартлі

У 1891 році британське китобійне судно Star of the East вирушило в чергову експедицію, і на борту був молодий гарпунер Джеймс Бартлі. Під час одного з полювань на кашалотів він потрапив у дуже небезпечну ситуацію. Кашалот, якого спіймали, був величезним і агресивним.

Після того як одну з шлюпок перевернув потужний кит, Бартлі разом з іншими матросами потрапив у воду, але двоє з них зникли безслідно.

Шокуюче віднайдення

Після кількох годин блукання по морю екіпаж знайшов мертвого кашалота, до якого прикріпили свою здобич. Однак найбільше здивування викликало те, що в шлунку тварини виявили Джеймса Бартлі, який, хоча й був непритомний, але вижив. На момент його "вилучення" з нутрощів кашалота пройшло вже 16 годин, і його життя було в небезпеці.

Китобій позує у череві мертвого кита (фото: Mors.in.ua)

Як Бартлі пережив це випробування?

Вивільнений з нутрощів кита, Джеймс Бартлі одразу був доставлений на корабель і відправлений на лікування. За словами лікарів, фізично він не зазнав значних пошкоджень, окрім того, що шкіра на обличчі і руках набувала блідого відтінку.

Сам же Бартлі згадав, як після того, як його викинуло з шлюпки, він опинився у темній трубі, де ковзав ногами вперед. Зі свого досвіду він зазначив, що стінки цієї "трубки" були теплими та слизькими, і це викликало у нього паніку.

Реакція суспільства та спростування

Газети того часу не могли обійтися без сенсаційних заголовків, і історія Джеймса Бартлі миттєво стала темою для обговорень. Багато хто вірив, що це неймовірний випадок, а інші - скептично ставилися до події, не вірячи в те, що такий великий кит міг не зашкодити людині своїми гострими зубами.

Більшість експертів сходиться на думці, що чоловік не міг вижити в шлунку цієї тварини через смертельні пошкодження, але існують і теорії, які підтримують можливість такого випадку, вважаючи, що через смерть кита його шлунок не працював.

Загалом, історія Бартлі породила чимало суперечок, і хоч відомо, що він прожив ще 18 років, його життя після цього випадку залишалося загадкою.

Картина "Іона та кит" Пітера Ластмана (фото: Вікіпедія)

Історія Іони в череві кита

Історія про пророка Іону, який, за біблійним переказом, також опинився в череві кита, є однією з найвідоміших у світовій культурі. У Старому Заповіті розповідається, як Іона, посланець Бога, був поглинутий великим морським створінням після того, як намагався втекти від свого призначення.

Відповідно до тексту, Іона провів три дні та три ночі в утробі кита, молячись і каючися за свій вчинок. Згодом, за Божою волею, кит виплюнув Іону на сушу, і він отримав другий шанс виконати свою місію.

Ця історія, хоч і є міфологічною, має схожість із реальними випадками, як, наприклад, подія з Джеймсом Бартлі. І хоча біблійна оповідь сповнена символізму та релігійних уроків, вона надає значення темі виживання та трансформації в умовах, які здаються неможливими для людини.