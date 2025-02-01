Выжил в животе кита! Загадочная история моряка, повторившего "подвиг" библейского Ионы

В 1891 году моряк Джеймс Бартли стал героем невероятной истории, которая впоследствии обросла многочисленными мифами и предположениями. Его история о том, как он оказался внутри желудка кашалота и выжил после этого, на долгие годы стала темой для обсуждений.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, это - всего лишь выдумка, или же действительно так произошло?

Легенда о Джеймсе Бартли

В 1891 году британское китобойное судно Star of the East отправилось в очередную экспедицию, и на борту был молодой гарпунер Джеймс Бартли. Во время одной из охот на кашалотов он попал в очень опасную ситуацию. Кашалот, которого поймали, был огромным и агрессивным.

После того как одну из шлюпок перевернул мощный кит, Бартли вместе с другими матросами попал в воду, но двое из них исчезли бесследно.

Шокирующая находка

После нескольких часов блуждания по морю экипаж нашел мертвого кашалота, к которому прикрепили свою добычу. Однако наибольшее удивление вызвало то, что в желудке животного обнаружили Джеймса Бартли, который, хотя и был без сознания, но выжил. На момент его "извлечения" из внутренностей кашалота прошло уже 16 часов, и его жизнь была в опасности.

Китобой позирует в брюхе мертвого кита (фото: Mors.in.ua)

Как Бартли пережил это испытание?

Освобожденный из внутренностей кита, Джеймс Бартли сразу был доставлен на корабль и отправлен на лечение. По словам врачей, физически он не получил значительных повреждений, кроме того, что кожа на лице и руках приобретала бледный оттенок.

Сам же Бартли вспомнил, как после того, как его выбросило из шлюпки, он оказался в темной трубе, где скользил ногами вперед. Из своего опыта он отметил, что стенки этой "трубки" были теплыми и скользкими, и это вызвало у него панику.

Реакция общества и опровержения

Газеты того времени не могли обойтись без сенсационных заголовков, и история Джеймса Бартли мгновенно стала темой для обсуждений. Многие верили, что это невероятный случай, а другие - скептически относились к произошедшему, не веря в то, что такой большой кит мог не навредить человеку своими острыми зубами.

Большинство экспертов сходится во мнении, что человек не мог выжить в желудке этого животного из-за смертельных повреждений, но существуют и теории, которые поддерживают возможность такого случая, считая, что из-за смерти кита его желудок не работал.

В общем, история Бартли породила немало споров, и хотя известно, что он прожил еще 18 лет, его жизнь после этого случая оставалась загадкой.

Картина "Иона и кит" Питера Ластмана (фото: Википедия)

История Ионы в чреве кита

История о пророке Ионе, который, по библейскому преданию, также оказался в чреве кита, является одной из самых известных в мировой культуре. В Ветхом Завете рассказывается, как Иона, посланник Бога, был поглощен большим морским созданием после того, как пытался убежать от своего предназначения.

Согласно тексту, Иона провел три дня и три ночи в утробе кита, молясь и раскаиваясь за свой поступок. Впоследствии, по Божьей воле, кит выплюнул Иону на сушу, и он получил второй шанс выполнить свою миссию.

Эта история, хоть и является мифологической, имеет сходство с реальными случаями, как, например, событие с Джеймсом Бартли. И хотя библейский рассказ полон символизма и религиозных уроков, он придает значение теме выживания и трансформации в условиях, которые кажутся невозможными для человека.