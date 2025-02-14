Светри на вішалці - так чи ні? Найкращі способи зберігання

Чому не варто вішати светри

Об’ємні в’язані светри забезпечують затишок у холодну пору року, але їхня структура вимагає особливого догляду. Важкі моделі з товстої пряжі під впливом сили тяжіння можуть втратити форму, розтягнутися або отримати некрасиві заломи.

Легкі светри з тонкого трикотажу можуть витримати зберігання на плічках, але це теж залежить від матеріалу. Найбільш вразливі до деформації місця - це плечові шви, горловина та рукави. Якщо светр провисатиме на плічках довгий час, його рукава можуть витягнутися, а тканина стане менш еластичною.

Щоб уникнути цих проблем, краще зберігати светри у складеному вигляді на полиці або в шухляді.

Як правильно вішати светри, щоб вони не деформувалися

Якщо у вас немає місця для зберігання светрів у складеному вигляді, їх можна вішати, але лише за певною методикою. По-перше, для легких светрів використовуйте м’які плічка з оксамитовим або тканинним покриттям, щоб вони не ковзали. По-друге, краще не вішати светр за плечі, а використовувати інший спосіб.

Складіть светр навпіл так, щоб рукави збігалися.

Покладіть його на рівну поверхню та розгладьте складки.

Розмістіть плічка так, щоб гачок дивився у бік манжети рукава, а нижня планка була біля горловини.

Перекиньте рукави через верхню частину плічок і підсуньте їх під нижню планку.

Те ж саме зробіть із основною частиною светра.

Цей метод дозволяє рівномірно розподілити вагу тканини, зменшуючи ризик розтягування.

Светри краще зберігати у складеному вигляді (фото: Freepik.com)

Альтернативи зберігання светрів

У багатьох випадках складання светрів є більш безпечним варіантом, адже неправильне зберігання може призвести до розтягування тканини, деформації плечей та навіть пошкодження горловини. Вибір залежить від ваги, щільності та матеріалу виробу, а також від вашого доступного простору для зберігання.

Якщо у вас достатньо місця, зберігання светрів у складеному вигляді - найкраще рішення. Найзручніше їх розташовувати у шухлядах, на полицях або у спеціальних контейнерах для одягу. Однак якщо простору обмаль, варто розглянути інші варіанти.

Використовуйте вакуумні пакети або мішки для зберігання сезонного одягу.

Під ліжком можна розмістити спеціальні контейнери для текстилю.

Органайзери для складеного одягу допоможуть компактно зберігати речі, не створюючи хаосу.

Стільці або лави з місцем для зберігання можуть стати чудовим варіантом для складання светрів.

При виборі місця для зберігання враховуйте, як часто ви носите той чи інший светр. Ті, що ви одягаєте частіше, повинні бути доступнішими.

Додаткові поради щодо догляду за светрами

Щоб светри довго залишалися гарними, варто дотримуватися кількох важливих правил зберігання.

По-перше, не залишайте їх на металевих плічках після хімчистки, адже це може призвести до деформації.

По-друге, важливо уникати контакту з грубими поверхнями, блискавками або іншими елементами, що можуть зачепити тканину. Також не варто складати светри в щільні стоси - це збільшує ризик появи заломів та витягнутих ділянок.

Ще один корисний лайфхак - використовувати сушарку для одягу після прання, щоб светри висихали в природному положенні. Завжди дотримуйтеся рекомендацій на етикетці щодо прання та сушіння, оскільки волога тканина найбільш вразлива до пошкоджень.