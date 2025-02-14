Светри на вішалці - так чи ні? Найкращі способи зберігання

Вішати светри на плічка здається зручною ідеєю - так вони займають менше місця у шухлядах і завжди під рукою. Але чи дійсно це найкращий спосіб зберігання для вашого улюбленого теплого одягу?
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на матеріал видання Better Homes and Gardens пояснює, коли можна вішати светри, як робити це правильно та які альтернативні методи варто врахувати.
Об’ємні в’язані светри забезпечують затишок у холодну пору року, але їхня структура вимагає особливого догляду. Важкі моделі з товстої пряжі під впливом сили тяжіння можуть втратити форму, розтягнутися або отримати некрасиві заломи.
Легкі светри з тонкого трикотажу можуть витримати зберігання на плічках, але це теж залежить від матеріалу. Найбільш вразливі до деформації місця - це плечові шви, горловина та рукави. Якщо светр провисатиме на плічках довгий час, його рукава можуть витягнутися, а тканина стане менш еластичною.
Щоб уникнути цих проблем, краще зберігати светри у складеному вигляді на полиці або в шухляді.
Якщо у вас немає місця для зберігання светрів у складеному вигляді, їх можна вішати, але лише за певною методикою. По-перше, для легких светрів використовуйте м’які плічка з оксамитовим або тканинним покриттям, щоб вони не ковзали. По-друге, краще не вішати светр за плечі, а використовувати інший спосіб.
Цей метод дозволяє рівномірно розподілити вагу тканини, зменшуючи ризик розтягування.
У багатьох випадках складання светрів є більш безпечним варіантом, адже неправильне зберігання може призвести до розтягування тканини, деформації плечей та навіть пошкодження горловини. Вибір залежить від ваги, щільності та матеріалу виробу, а також від вашого доступного простору для зберігання.
Якщо у вас достатньо місця, зберігання светрів у складеному вигляді - найкраще рішення. Найзручніше їх розташовувати у шухлядах, на полицях або у спеціальних контейнерах для одягу. Однак якщо простору обмаль, варто розглянути інші варіанти.
При виборі місця для зберігання враховуйте, як часто ви носите той чи інший светр. Ті, що ви одягаєте частіше, повинні бути доступнішими.
Щоб светри довго залишалися гарними, варто дотримуватися кількох важливих правил зберігання.
По-перше, не залишайте їх на металевих плічках після хімчистки, адже це може призвести до деформації.
По-друге, важливо уникати контакту з грубими поверхнями, блискавками або іншими елементами, що можуть зачепити тканину. Також не варто складати светри в щільні стоси - це збільшує ризик появи заломів та витягнутих ділянок.
Ще один корисний лайфхак - використовувати сушарку для одягу після прання, щоб светри висихали в природному положенні. Завжди дотримуйтеся рекомендацій на етикетці щодо прання та сушіння, оскільки волога тканина найбільш вразлива до пошкоджень.
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