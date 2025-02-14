Свитера на вешалке - да или нет? Лучшие способы хранения

Почему не стоит вешать свитера

Объемные вязаные свитера обеспечивают уют в холодное время года, но их структура требует особого ухода. Тяжелые модели из толстой пряжи под воздействием силы тяжести могут потерять форму, растянуться или получить некрасивые заломы.

Легкие свитера из тонкого трикотажа могут выдержать хранение на плечиках, но это тоже зависит от материала. Наиболее уязвимые к деформации места - это плечевые швы, горловина и рукава. Если свитер будет провисать на плечиках долгое время, его рукава могут вытянуться, а ткань станет менее эластичной.

Чтобы избежать этих проблем, лучше хранить свитера в сложенном виде на полке или в ящике.

Как правильно вешать свитера, чтобы они не деформировались

Если у вас нет места для хранения свитеров в сложенном виде, их можно вешать, но только по определенной методике. Во-первых, для легких свитеров используйте мягкие плечики с бархатным или тканевым покрытием, чтобы они не скользили. Во-вторых, лучше не вешать свитер за плечи, а использовать другой способ.

Сложите свитер пополам так, чтобы рукава совпадали.

Положите его на ровную поверхность и разгладьте складки.

Расположите плечики так, чтобы крючок смотрел в сторону манжеты рукава, а нижняя планка была возле горловины.

Перекиньте рукава через верхнюю часть плечиков и подсуньте их под нижнюю планку.

То же самое сделайте с основной частью свитера.

Этот метод позволяет равномерно распределить вес ткани, уменьшая риск растяжения.

Свитера лучше хранить в сложенном виде (фото: Freepik.com)

Альтернативы хранения свитеров

Во многих случаях складывание свитеров является более безопасным вариантом, ведь неправильное хранение может привести к растяжению ткани, деформации плеч и даже повреждению горловины. Выбор зависит от веса, плотности и материала изделия, а также от вашего доступного пространства для хранения.

Если у вас достаточно места, хранение свитеров в сложенном виде - лучшее решение. Удобнее всего их располагать в ящиках, на полках или в специальных контейнерах для одежды. Однако если пространства мало, стоит рассмотреть другие варианты.

Используйте вакуумные пакеты или мешки для хранения сезонной одежды.

Под кроватью можно разместить специальные контейнеры для текстиля.

Органайзеры для сложенной одежды помогут компактно хранить вещи, не создавая хаоса.

Стулья или скамьи с местом для хранения могут стать отличным вариантом для складывания свитеров.

При выборе места для хранения учитывайте, как часто вы носите тот или иной свитер. Те, что вы надеваете чаще, должны быть более доступными.

Дополнительные советы по уходу за свитерами

Чтобы свитера долго оставались красивыми, стоит придерживаться нескольких важных правил хранения.

Во-первых, не оставляйте их на металлических плечиках после химчистки, ведь это может привести к деформации.

Во-вторых, важно избегать контакта с грубыми поверхностями, молниями или другими элементами, которые могут задеть ткань. Также не стоит складывать свитера в плотные стопки - это увеличивает риск появления заломов и вытянутых участков.

Еще один полезный лайфхак - использовать сушилку для одежды после стирки, чтобы свитера высыхали в естественном положении. Всегда придерживайтесь рекомендаций на этикетке по стирке и сушке, поскольку влажная ткань наиболее уязвима к повреждениям.