Що робити з кутею, яка залишилась після Святвечора

Що робити із кутею, яка залишилась після святвечора

Наші предки вірили, що на Святвечір душі померлих родичів приходять навідати живих. Тож усі 12 страв потрібно залишати на ніч на столі. Наступного дня усі їх можна їсти, окрім куті.

Викидати її також не можна, адже вона символізує повагу до померлих. Зазвичай її згодовують курям або дають іншим домашнім тваринам. У народі вірили, що так вони будуть здоровішими.

Якщо ж у вас нема господарства, собак чи котів, то можна винести кутю бездомним тваринам, або навіть віддати птахам.

Кутя, яка не стояла цілу ніч на столі у Святвечір, може зберігатись до 5 днів у холодильнику. Все залежить від інгредієнтів, які ви туди додали. Все ж краще її з'їдати за два дні.

Також іноді кутю, яка залишилась домішують у тісто і випікають коржики. Але варто врахувати, що на Різдво й так багато страв, то чи буде доречною ця випічка - вирішувати вам.

Якщо ж під час приготування крупа для куті підгоріла і непридатна до вживання, то таку можна викинути і це не вважатиметься гріхом.

Усі інші 11 страв зі Святвечора не мають такої сакральної сили чи обрядового значення, як кутя, тож якщо вони зіпсувались, то їх можна просто викинути.