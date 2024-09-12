UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи можна уникнути випадіння волосся за допомогою прийому вітамінів: вся правда

Чи варто приймати вітаміни при випадінні волосся (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Випадіння волосся є доволі частою проблемою у жінок. Зазвичай при такій проблемі люди пропивають курс вітамінів. Однак, чи варто так робити та чи дієво це.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку трихолога Юлії Дудій.

Чи можна позбутися випадіння волосся за допомогою лише вітамінів

За словами експерта, все залежить від того, з яким саме типом випадіння ви стикнулись.

Якщо це сезонне випадіння, то звичайно можна позбутися його за допомогою комплексу вітамінів. Він ні на що не повпливає, але випадіння у вас закінчиться саме по собі.

Однак, якщо це хронічне телогенове випадінням, то тут без трихолога не обійтися. Все тому, що потрібно визначити причину випадіння.

Експерт зазначила, що дуже часто причиною є саме дефіцит різних вітамінів та мікроелементів для корекції яких потрібно здати спеціальні аналізи.

"Якщо ж ми маємо справу з адрогенетичним типом випадіння то тут вітаміни вам не допоможуть. У таких ситуаціях без стимуляції безпосередньо на шкірі голови, нанесення спеціальних засобів і проведення спеціальних маніпуляцій саме зі шкірою голови не вирішиться проблема порідіння, витончення та випадіння волосся", - розповіла трихолог.

Які вітаміни корисні при випадінні волосся

Загалом, щоб вирішити проблему з випадінням волосся, варто звернутися до фахівця.

У нормі у здорової людини випадає до 100 волосин на день (невеликий пучок, який залишається під час розчісування). У разі рясного випадіння волосся необхідно приймати вітаміни для його живлення і відновлення.

Рекомендовані вітаміни в разі випадіння волосся:

  • вітамін D (сприяє виробленню кератину)
  • цинк (відповідає за виробництво білка)
  • вітамін С (сприяє синтезу колагену)
  • залізо (відповідає за продукцію гемоглобіну)
  • вітамін В (покращує обмін речовин)

Вітаміни групи В беруть участь у багатьох біологічних процесах в організмі, відповідають за стан нервової та м'язової тканин. Прийом вітамінів групи B сприяє зменшенню випадіння волосся і прискоренню його росту. 

 

Раніше ми повідомляли про 9 причин, чому може свербіти шкіра голови та як швидко уникнути проблеми.

Також читайте, як правильно наносити олійку на волосся, щоб уникнути "жирності".

Читайте РБК-Україна в Google News
ВітаміниЗдоров'яВолоссяТрихолог