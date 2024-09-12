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Можно ли избежать выпадения волос с помощью приема витаминов: вся правда

Стоит ли принимать витамины при выпадении волос (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Выпадение волос есть довольно частой проблемой у женщин. Обычно при такой проблеме люди пропивают курс витаминов. Однако, стоит ли так делать и действенно ли это.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу трихолога Юлии Дудий.

Можно ли избавиться от выпадения волос с помощью только витаминов

По словам эксперта, все зависит от того, с каким именно типом выпадения вы столкнулись.

Если это сезонное выпадение, то обычно можно избавиться от него с помощью комплекса витаминов. Он ни на что не повлияет, но выпадение у вас закончится само собой.

Однако, если это хроническое телогенное выпадение, то здесь без трихолога не обойтись. Все потому, что нужно определить причину выпадения.

Эксперт отметила, что очень часто причиной именно дефицит различных витаминов и микроэлементов для коррекции которых нужно сдать специальные анализы.

"Если же мы имеем дело с адрогенетическим типом выпадения, то здесь витамины вам не помогут. В таких ситуациях без стимуляции непосредственно на коже головы, нанесение специальных средств и проведение специальных манипуляций именно с кожей головы не решится проблема поредения, истончения и выпадения волос", - рассказала трихолог.

Какие витамины полезны при выпадении волос

В общем, чтобы решить проблему с выпадением волос, следует обратиться к специалисту.

В норме у здорового человека выпадает до 100 волос в день (небольшой пучок, остающийся во время расчесывания). В случае обильного выпадения волос необходимо принимать витамины для их питания и восстановления.

Рекомендуемые витамины при выпадении волос:

  • витамин D (способствует выработке кератина)
  • цинк (отвечает за производство белка)
  • витамин С (способствует синтезу коллагена)
  • железо (отвечает за продукцию гемоглобина)
  • витамин В (улучшает обмен веществ)

Витамины группы В принимают участие во многих биологических процессах в организме, отвечают за состояние нервной и мышечной ткани. Прием витаминов группы B способствует уменьшению выпадения волос и ускорению его роста.

 

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ВитаминыЗдоровьеВолосыТрихолог