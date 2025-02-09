Чи можна тренуватися на голодний шлунок? Відповідь може вас здивувати

Коли можна тренуватись на головний шлунок

Спортивний дієтолог Майкл Рівіс розповів, що безпечність тренування на голодний шлунок залежить від типу вправ, яке ви збираєтесь виконувати.

Найкращі тренування натще - це вправи низької інтенсивності, такі як ходьба, легке плавання, йога, їзда на велосипеді або тренування з обтяженнями від легкої до середньої інтенсивності.

Рівіс пояснив, що коли тіло перебуває в стані голодування під час 75-хвилинного тренування, воно використовує запаси глікогену в організмі. Глікоген - це форма глюкози, яку організм використовує для отримання енергії.

"Ми можемо виконувати вправи натще завдяки глікогену та здатності організму використовувати накопичений жир як енергію. Однак під час виконання вправ із високою інтенсивністю - 85% від максимальної частоти серцевих скорочень організму стає складно задовольнити енергетичні потреби за рахунок жиру", - додав експерт.

Чому важливо їсти пере інтенсивним тренуванням

Дієтолог Джулія Лонг зазначила, якщо ви не їсте перед інтенсивним тренуванням (наприклад, підйомом важкої ваги), то воно не тільки не буде таким ефективним, але й може завдати більше шкоди, ніж користі.

Під час інтенсивних вправ тіло може почати розщеплювати м’язову тканину для отримання енергії, якщо глікоген низький.

Високоінтенсивні тренування на голодний шлунок можуть підвищити рівень кортизолу - гормону стресу, що може ускладнити відновлення.

Тому найкраще поїсти перед інтенсивним або тривалим тренуванням. Це може покращити вашу фізичну форму, оскільки ви можете довше тренуватися з більшою інтенсивністю.

Що їсти перед тренуванням

Варто їсти завчасно, адже їжа безпосередньо перед тренуванням може спричинити нудоту. Найкраще їсти за годину до тренування. Це дає організму час, щоб перетравити їжу, перетворюючи поживні речовини на паливо, яке ви можете використовувати.

Якщо ви ніколи раніше не їли перед тренуванням і хвилюєтеся, як це вплине на ваш шлунок, то варто почати з легкозасвоюваних продуктів, таких як банани, тости або яблучне пюре.

Інші продукти, які слід включити в їжу перед тренуванням або перекус, включають вівсянку, цільнозерновий хліб, грецький йогурт, нежирне м’ясо індички, протеїновий коктейль і горіхове масло.

Навіть якщо ви тренуєтеся на голодний шлунок, то важливо правильно зволожувати організм до, під час і після тренування. В іншому випадку тіло і мозок не зможуть нормально функціонувати.

Щоб уникнути відчуття, що живіт наповнений водою під час тренування, варто поступово зволожувати організм.

Пам’ятайте, тренування натщесерце допустимі, лише якщо вони тривають менше 75 хвилин.