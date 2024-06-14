Чи можна тренуватись на голодний шлунок та чим це загрожує

Тренування натщесерце може призвести до зниження працездатності

Під час тренування м’язи використовують глюкозу, яка є найпростішою формою вуглеводів, і є паливом для тіла, щоб підживлювати тренування.

Однак, коли ви тренуєтеся натщесерце, у вашій крові зазвичай мало глюкози, тому м’язи змушені використовувати інші макроелементи як джерело енергії або черпати із запасів глікогену.

Деякі дослідження підтверджують, що тренування на голодний шлунок можуть сприяти втраті жиру. Однак, процес втрати жиру не такий однозначний, зазвичай це визначається на основі щоденного балансу калорій і типів тренувань, які ви виконуєте.

Чи безпечно займатися натщесерце

Якщо ви тренуєтеся для набору м’язової маси або сили, тренування натщесерце не буде гарною ідеєю, оскільки ви можете відчути ранню втому, зниження витривалості та ризик посиленого розпаду білка в м’язах.

клієнтам-спортсменам вона не рекомендує займатися натщесерце, тому що негативний вплив переважує користь. Ті, хто займається легкими вправами, можуть робити це натщесерце без наслідків.

Краще з’їсти легку їжу або перекусити принаймні за годину до тренування.

Перекус повинен містить білки та вуглеводи, щоб живити ваше тіло енергією та допомагати уникнути втрати м’язової маси.

Додамо, якщо тренування триває всього 20 хвилин і має низьку інтенсивність (скажімо, заняття йогою), прийом їжі або перекушування перед тренуванням може ніяк не вплинути на самопочуття. Однак якщо ви тренуєтеся довше, ніж 45 хвилин або годину, попередній прийом їжі дозволить збільшити рівень енергії, сили й витривалості.