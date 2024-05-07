Чи можна святкувати 40-річчя та що буде, якщо порушити "заборону"

Чому не можна відзначати 40-річчя чоловікам і жінкам

У християнстві цифра 40 має важливе значення у різних подіях. Згідно з цією вірою, Всесвітній потоп тривав 40 днів, Мойсей водив євреїв по пустелі протягом 40 років, а Ісус, після розп'яття, залишався на небесах протягом 40 днів. Існує також переконання, що душа покійного перебуває на землі протягом 40 днів після смерті, і жінка, що народила дитину, не може відвідувати храм протягом 40 днів.

У астрології вважається, що вік 40 років - це перехідний момент, коли на людину починають впливати Плутон і Уран. Ці планети, за віруваннями, пророкують радикальні зміни з негативними наслідками, такі як розлучення, кризи, нещасні випадки та проблеми зі здоров'ям.

Зазначимо, що православна церква називає заборону забобоном та нічого немає проти святкування 40 років.

Також не забувайте, що церква взагалі засуджує будь-які забобони.

З наукової точки зору, святкування будь-якої дати та будь-якого віку є прийнятним. Сорокарічний ювілей не є протипоказанням для урочистості..

Чому чоловікові не можна відзначати 40 років

У чоловіків цей ювілей часто співпадає з періодом кризи середнього віку, що призводить до переосмислення цінностей та раптових змін. Одна з причин, чому не рекомендується відзначати 40-річчя чоловікам, полягає в тому, що представники сильної статі можуть призвати на себе нещастя та проблеми зі здоров'ям.

Чому не можна відзначати 40 років жінці

Жінки, зазвичай, не в захваті від переходу через цей віковий рубіж, особливо коли підходить п'ятий десяток.

За деякими забобонними уявленнями, святкування цього ювілею може негативно вплинути на жіночий організм і навіть забрати життєву енергію. Однак у сучасному світі жінкам слід позбутися таких страхів.

Здоровий спосіб життя, фізична активність та доглянута зовнішність допоможуть тривалий час зберегти красу та молодість.