Чи можна стригтися і ходити на СПА-процедури у Чистий четвер і Страсну п'ятницю: тримайте відповідь

Перед Великоднем багато хто планує масу справ із підготовки до великого свята, і серед клопотів про наповнення великодніх кошиків та різноманітних частувань на столи для ситної зустрічі гостей у прибраних домах також намагаються не забути привести себе до ладу, щоб мати належний зовнішній вигляд.
Тут важливо не забувати про звичаї та існуючі заборони на Великодньому тижні, щоб правильно вибрати час для походу до перукарні або СПА-салону.
Чи можна у Чистий четвер і Страсну п'ятницю стригтися та займатися різними косметичними процедурами - читайте у матеріалі нижче.
Одразу зазначимо, що в церковному календарі три дні перед Світлим Воскресінням Сина Божого дуже важливі - вони приурочені до Таємної вечері Спасителя з учнями, розп'яттям Ісуса Христа на горі Голгофа під Єрусалимом і послідуючим Воскресінням Месії.
Таким чином, у Чистий четвер і Страсну п'ятницю віруючі дотримуються важливих правил і суворих обмежень.
Особливо багато табу саме у п'ятницю перед Великоднем, яка є найсуворішим днем. І хоча в сучасному світі деяких заборон дотримуватися важко, люди все одно, по можливості, намагаються перенести свої плани на іншу дату.
Щоб зрозуміти, які справи слід розпочинати скоріше, а що можна перепланувати на потім, розберімося - що можна і не можна робити в Чистий четвер і Страсну п'ятницю, які в 2023 році випадають на 13 і 14 квітня відповідно.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно купатися у Чистий четвер, щоб весь рік бути здоровим.
А також перед цим писали, як потрібно провести кожен день Страсного тижня.