Чи можна стригтися і ходити на СПА-процедури у Чистий четвер і Страсну п'ятницю: тримайте відповідь

Одразу зазначимо, що в церковному календарі три дні перед Світлим Воскресінням Сина Божого дуже важливі - вони приурочені до Таємної вечері Спасителя з учнями, розп'яттям Ісуса Христа на горі Голгофа під Єрусалимом і послідуючим Воскресінням Месії.

Таким чином, у Чистий четвер і Страсну п'ятницю віруючі дотримуються важливих правил і суворих обмежень.

Особливо багато табу саме у п'ятницю перед Великоднем, яка є найсуворішим днем. І хоча в сучасному світі деяких заборон дотримуватися важко, люди все одно, по можливості, намагаються перенести свої плани на іншу дату.

Щоб зрозуміти, які справи слід розпочинати скоріше, а що можна перепланувати на потім, розберімося - що можна і не можна робити в Чистий четвер і Страсну п'ятницю, які в 2023 році випадають на 13 і 14 квітня відповідно.

Правила та звичаї для Чистого четверга

Цього дня обов'язково потрібно очиститися: як тіло, так і думки. Бажано викупатися до сходу сонця - існує думка, що це запорука краси та здоров'я на цілий рік. Тому догляд за зовнішністю вітається .

. Так, у цю дату стригтися навіть рекомендується . Вважається, що з підстриженим у Чистий четвер волоссям "підстригаються" хвороби та невдачі.

. Вважається, що з підстриженим у Чистий четвер волоссям "підстригаються" хвороби та невдачі. Потрібно також ретельно прибрати свої оселі, винести весь мотлох і закінчити прання, оскільки після цієї дати й до Великодня жодних домашніх робіт виконувати не можна.

Додамо, що саме в Чистий четвер заведено пекти паски та фарбувати яйця, готувати великодні страви.

Не можна в цей день лінуватися, ходити брудним та залишати сміття у домі - це вважається гріхом.

лінуватися, ходити брудним та залишати сміття у домі - це вважається гріхом. А ще існує твердження, що в цю дату не можна позичати гроші, щоб не втратити свій добробут.

Заборони та правила у Страсну п'ятницю