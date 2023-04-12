Можно ли стричься и ходить на СПА-процедуры в Чистый четверг и Страстную пятницу: держите ответ

Сразу отметим, что в церковном календаре три дня перед Светлым Воскресением Сына Божьего очень важные - они приурочены к Тайной вечере Спасителя с учениками, распятию Иисуса Христа на горе Голгофа под Иерусалимом и последующим Воскресением Мессии.

Таким образом, в Чистый четверг и Страстную пятницу верующие соблюдают важные правила и придерживаются строгих ограничений.

Особо много табу именно в пятницу перед Пасхой, которая является самым суровым днем. И хотя в современном мире некоторые запрет соблюдать тяжело, люди все равно, по возможности, стараются перенести свои планы на другую дату.

Чтобы понять, к каким делам следует приступать поскорее, а что можно перепланировать на потом, давайте разберемся - что можно и нельзя делать в Чистый четверг и Страстную пятницу, которые в 2023 году выпадают на 13 и 14 апреля соответственно.

Правила и обычаи для Чистого четверга

В этот день обязательно нужно очиститься: как тело, так и мысли. Желательно искупаться до восхода солнца - бытует мнение, что это залог красоты и здоровья на целый год. Поэтому уход за внешностью приветствуется .

. Так, в эту дату стричься даже рекомендуется . Считается, что с подстриженными в Чистый четверг волосами "отстригаются" болезни и неудачи.

. Считается, что с подстриженными в Чистый четверг волосами "отстригаются" болезни и неудачи. Нужно также тщательно убрать свои дома, вынести весь хлам и закончить стирку, так как после этой даты и до самой Пасхи никаких домашних работ выполнять нельзя.

Добавим, что именно в Чистый четверг принято печь паски и красить яйца, готовить пасхальные блюда.

Нельзя в этот день лениться, ходить грязным и оставлять мусор в доме - это считается грехом.

лениться, ходить грязным и оставлять мусор в доме - это считается грехом. А еще бытует утверждение, что в эту дату нельзя занимать деньги, чтобы не потерять свое благосостояние.

Запреты и правила в Страстную пятницу