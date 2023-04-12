Можно ли стричься и ходить на СПА-процедуры в Чистый четверг и Страстную пятницу: держите ответ

Перед Пасхой многие планируют массу дел по подготовке к большому празднику, и среди хлопот о наполнении пасхальных корзинок и различных угощений на столы для сытной встречи гостей в убранных домах также стараются не забыть привести себя в порядок, чтобы иметь должный внешний вид.
Тут важно не забывать об обычаях и существующих запретах на Пасхальной неделе, чтобы верно выбрать время для похода в парикмахерскую или СПА-салоны.
Можно ли в Чистый четверг и Страстную пятницу стричься и заниматься различными косметическими процедурами - читайте в материале ниже.
Сразу отметим, что в церковном календаре три дня перед Светлым Воскресением Сына Божьего очень важные - они приурочены к Тайной вечере Спасителя с учениками, распятию Иисуса Христа на горе Голгофа под Иерусалимом и последующим Воскресением Мессии.
Таким образом, в Чистый четверг и Страстную пятницу верующие соблюдают важные правила и придерживаются строгих ограничений.
Особо много табу именно в пятницу перед Пасхой, которая является самым суровым днем. И хотя в современном мире некоторые запрет соблюдать тяжело, люди все равно, по возможности, стараются перенести свои планы на другую дату.
Чтобы понять, к каким делам следует приступать поскорее, а что можно перепланировать на потом, давайте разберемся - что можно и нельзя делать в Чистый четверг и Страстную пятницу, которые в 2023 году выпадают на 13 и 14 апреля соответственно.
Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно купаться в Чистый четверг, чтобы весь год быть здоровым.
А также перед этим писали, как нужно провести каждый день Страстной недели.