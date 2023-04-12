Чи можна стригтися і ходити на СПА-процедури у Чистий четвер і Страсну п'ятницю: тримайте відповідь

Колаж РБК-Україна: для Чистого четверга та Страсної п'ятниці - різні правила та заборони щодо догляду за зовнішністю

Перед Великоднем багато хто планує масу справ із підготовки до великого свята, і серед клопотів про наповнення великодніх кошиків та різноманітних частувань на столи для ситної зустрічі гостей у прибраних домах також намагаються не забути привести себе до ладу, щоб мати належний зовнішній вигляд.

Тут важливо не забувати про звичаї та існуючі заборони на Великодньому тижні, щоб правильно вибрати час для походу до перукарні або СПА-салону. Чи можна у Чистий четвер і Страсну п'ятницю стригтися та займатися різними косметичними процедурами - читайте у матеріалі нижче.

Одразу зазначимо, що в церковному календарі три дні перед Світлим Воскресінням Сина Божого дуже важливі - вони приурочені до Таємної вечері Спасителя з учнями, розп'яттям Ісуса Христа на горі Голгофа під Єрусалимом і послідуючим Воскресінням Месії. Таким чином, у Чистий четвер і Страсну п'ятницю віруючі дотримуються важливих правил і суворих обмежень. Особливо багато табу саме у п'ятницю перед Великоднем, яка є найсуворішим днем. І хоча в сучасному світі деяких заборон дотримуватися важко, люди все одно, по можливості, намагаються перенести свої плани на іншу дату. Щоб зрозуміти, які справи слід розпочинати скоріше, а що можна перепланувати на потім, розберімося - що можна і не можна робити в Чистий четвер і Страсну п'ятницю, які в 2023 році випадають на 13 і 14 квітня відповідно. Правила та звичаї для Чистого четверга Цього дня обов'язково потрібно очиститися: як тіло, так і думки. Бажано викупатися до сходу сонця - існує думка, що це запорука краси та здоров'я на цілий рік. Тому догляд за зовнішністю вітається .

. Так, у цю дату стригтися навіть рекомендується . Вважається, що з підстриженим у Чистий четвер волоссям "підстригаються" хвороби та невдачі.

. Вважається, що з підстриженим у Чистий четвер волоссям "підстригаються" хвороби та невдачі. Потрібно також ретельно прибрати свої оселі, винести весь мотлох і закінчити прання, оскільки після цієї дати й до Великодня жодних домашніх робіт виконувати не можна.

Додамо, що саме в Чистий четвер заведено пекти паски та фарбувати яйця, готувати великодні страви.

Не можна в цей день лінуватися, ходити брудним та залишати сміття у домі - це вважається гріхом.

лінуватися, ходити брудним та залишати сміття у домі - це вважається гріхом. А ще існує твердження, що в цю дату не можна позичати гроші, щоб не втратити свій добробут. Заборони та правила у Страсну п'ятницю Цього дня - найбільше обмежень . Причому не лише на "мирські справи", а й щодо раціону. Так, заведено дотримуватися суворого посту і не можна їсти взагалі нічого, крім хліба і води. Вживання алкоголю - під суворим табу.

. Причому не лише на "мирські справи", а й щодо раціону. Так, заведено дотримуватися суворого посту і не можна їсти взагалі нічого, крім хліба і води. Вживання алкоголю - під суворим табу. Категорично забороняється стригтися , і взагалі торкатися гострих металевих предметів. Це не та дата, коли можна приділяти увагу "наведенню краси", ходити на манікюри, відвідувати СПА-процедури тощо.

, і взагалі торкатися гострих металевих предметів. тощо. Також не можна прати, гладити, шити, готувати та прибирати - все прибирання потрібно завершити у Чистий четвер.

Будь-які роботи на землі (на дачах, городах та в саду) - заборонені.

Також не рекомендується в цю дату веселитися та святкувати. Так, краще перенести проведення хрестин та вінчання, не відзначати у Страсну п'ятницю дні народження.

А ще під суворим табу - лайка і лихослів'я, суперечки та з'ясування стосунків.