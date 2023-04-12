Можно ли стричься и ходить на СПА-процедуры в Чистый четверг и Страстную пятницу: держите ответ

Коллаж РБК-Украина: для Чистого четверга и Страстной пятницы - разные правила и запреты об уходе за внешностью

Перед Пасхой многие планируют массу дел по подготовке к большому празднику, и среди хлопот о наполнении пасхальных корзинок и различных угощений на столы для сытной встречи гостей в убранных домах также стараются не забыть привести себя в порядок, чтобы иметь должный внешний вид.

Тут важно не забывать об обычаях и существующих запретах на Пасхальной неделе, чтобы верно выбрать время для похода в парикмахерскую или СПА-салоны. Можно ли в Чистый четверг и Страстную пятницу стричься и заниматься различными косметическими процедурами - читайте в материале ниже.

Сразу отметим, что в церковном календаре три дня перед Светлым Воскресением Сына Божьего очень важные - они приурочены к Тайной вечере Спасителя с учениками, распятию Иисуса Христа на горе Голгофа под Иерусалимом и последующим Воскресением Мессии. Таким образом, в Чистый четверг и Страстную пятницу верующие соблюдают важные правила и придерживаются строгих ограничений. Особо много табу именно в пятницу перед Пасхой, которая является самым суровым днем. И хотя в современном мире некоторые запрет соблюдать тяжело, люди все равно, по возможности, стараются перенести свои планы на другую дату. Чтобы понять, к каким делам следует приступать поскорее, а что можно перепланировать на потом, давайте разберемся - что можно и нельзя делать в Чистый четверг и Страстную пятницу, которые в 2023 году выпадают на 13 и 14 апреля соответственно. Правила и обычаи для Чистого четверга В этот день обязательно нужно очиститься: как тело, так и мысли. Желательно искупаться до восхода солнца - бытует мнение, что это залог красоты и здоровья на целый год. Поэтому уход за внешностью приветствуется .

. Так, в эту дату стричься даже рекомендуется . Считается, что с подстриженными в Чистый четверг волосами "отстригаются" болезни и неудачи.

. Считается, что с подстриженными в Чистый четверг волосами "отстригаются" болезни и неудачи. Нужно также тщательно убрать свои дома, вынести весь хлам и закончить стирку, так как после этой даты и до самой Пасхи никаких домашних работ выполнять нельзя.

Добавим, что именно в Чистый четверг принято печь паски и красить яйца, готовить пасхальные блюда.

Нельзя в этот день лениться, ходить грязным и оставлять мусор в доме - это считается грехом.

лениться, ходить грязным и оставлять мусор в доме - это считается грехом. А еще бытует утверждение, что в эту дату нельзя занимать деньги, чтобы не потерять свое благосостояние. Запреты и правила в Страстную пятницу В этот день - больше всего ограничений . Причем не только на "мирские дела", но и касающиеся рациона. Так, принято придерживаться строгого поста и нельзя есть вообще ничего, кроме хлеба и воды. Употребление алкоголя - под строгим табу.

. Причем не только на "мирские дела", но и касающиеся рациона. Так, принято придерживаться строгого поста и нельзя есть вообще ничего, кроме хлеба и воды. Употребление алкоголя - под строгим табу. Категорически запрещается стричься , и вообще прикасаться к острым металлическим предметам. Это не та дата, когда можно уделять внимание "наведению красоты", ходить на маникюры, посещать СПА-процедуры и так далее.

, и вообще прикасаться к острым металлическим предметам. и так далее. Также нельзя стирать, гладить, шить, готовить и убирать - всю уборку нужно завершить в Чистый четверг.

Любые работы на земле (на дачах, огородах и в саду) - запрещены.

Также не рекомендуется в эту дату веселиться и праздновать. Так, лучше перенести проведение крестин и венчаний, не отмечать в Страстную пятницу дни рождения.

А еще под строгим табу - ругань и сквернословие, споры и выяснение отношений.