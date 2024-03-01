Чи можна споживати продукти для підвищення колагену: поради дієтолога

Продукти, у яких міститься колаген - дуже багато і вони доступні. Колаген необхідний нашому організму для підтримання здоров'я шкіри, суглобів, м'язів.

Чи варто поповнювати запаси колагену в організмі за допомогою продуктів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис дієтолога Ольги Безуглої в Instagram.

За словами фахівця, є дуже багато продуктів, які містять колаген. А також є продукти, що сприяють виробленню колагену в організмі. До таких продуктів відносяться:

Риба

Молюски

М'ясо

Апельсини

Ківі

Болгарський перець

Яйця

Цільні зерна

Кістковий бульйон

Желе

Субпродукти - печінка, серце та нирки

М'ясо

Холодець

Однак, чи зможуть такі продукти забезпечити достатню кількість колагену для здоров'я усього організму і саме тих органів, які його потребують?

"На сьогодні все ще бракує досліджень, які б показали, що споживання колагену може безпосередньо принести користь здоров’ю шкіри або суглобів", - пояснює Ольга Безугла.

Вона додала, що під час перетравлювання в шлунку колаген розщеплюється на амінокислоти, які потім розподіляються туди, де організм найбільше потребує білка, і спрямувати тільки в одному напрямку: у шкіру, наприклад, - неможливо.

"Тим не менш, для здоров'я шкіри, суглобів, м'язів, зв'язок варто подбати про присутність даних продуктів у складі вашого збалансованого раціону", - зазначає дієтолог.