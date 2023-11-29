8 продуктів, які природним шляхом підвищують вироблення колагену

У рейтингу модних харчових добавок продукти з колагеном займають одне з перших місць. В останні роки різко зросли продажі порошків, напоїв, капсул з колагеном, які обіцяють більш здорове волосся, шкіру, нігті, кістки, суглоби та м'язи.

Що ж таке колаген, навіщо він потрібен і які продукти природним шляхом посилюють його вироблення, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Real Simple.

Що таке колаген

Колаген - це білок, який надає структуру м'язам, кісткам, шкірі та сухожиллям. Хоча технічно існує п'ять типів колагену, більшість джерел колагену зрештою пропонують ці переваги на додаток до підтримки органів, волосся, нігтів, зв'язок, очей та артерій.

Колаген, що є важливим будівельним блоком цих життєво важливих структур, удосталь міститься у всьому організмі. Наше тіло виробляє колаген, але ми також можемо отримувати його з продуктів харчування та добавок.

У міру того, як ми старіємо і піддаємося впливу таких факторів навколишнього середовища, як ультрафіолетове (УФ) випромінювання, вироблення колагену починає знижуватися. Саме тут прийом колагену через їжу чи дієтичні добавки може зіграти додаткову роль.

Колагенові добавки викликають масу суперечок, але дослідження показують ефективність прийому добавок колагену, особливо тих, які виготовлені з колагену гідролізованого, розщепленого для кращого засвоєння.

Вживання колагену пов'язане з підвищенням еластичності шкіри, захистом від ультрафіолету, підтримкою здоров'я серця, збереженням кісток, покращенням м'язової сили, полегшенням болю у суглобах.

Але і харчовий колаген також приносить користь організму. Два найбільш ефективні способи збільшити запаси колагену в організмі - це зосередитися на споживанні поживних речовин, які підтримують вироблення колагену, та вживання продуктів із високим вмістом колагену.

Де шукати колаген

Деякі амінокислоти, включаючи гліцин, пролін і гідроксипролін, служать будівельними блоками для колагену і, таким чином, підтримують вироблення колагену. мінералу, які також сприяють виробленню природного колагену в організмі", - пояснює дієтолог Б'янка Тамбурелло.

Риба. Коли справа доходить до природного виробництва колагену, то риба - один із найкращих продуктів. Риб'ячий колаген є одним з найбільш ефективно засвоюваних джерел харчового колагену. Кращий варіант - лосось, тому що він багатий на жири омега-3 і містить високоякісний білок у вигляді амінокислот для підтримки вироблення колагену. Інші варіанти включають: анчоуси, сардини.

Цитрусові. Деякі продукти містять більше вітаміну С, ніж цитрусові, такі як апельсин, лимон, грейпфрут і лайм. Вітамін С допомагає зберегти колаген в організмі та відіграє важливу роль у процесі вироблення організмом власного колагену.

Яйця. Крім проліну, цинку та сірки, що містяться в яйцях, ці улюблені продукти на сніданок підтримують вироблення колагену в організмі. Хоча цинк міститься в яєчному жовтку, пролін та сірка в основному сконцентровані у білках.

Ягоди. Будь то полуниця, малина, чорниця, журавлина або інша смачна ягода, ці соковиті фрукти буквально наповнені вітаміном С, що сприяє утворенню колагену.

Кістковий бульйон. Це один із найвідоміших продуктів з високим вмістом колагену. Ви можете приготувати бульйон кісткового будинку, хоча цей процес може зайняти багато часу.

Боби. Існує безліч веганських джерел білка, які забезпечують амінокислоти, необхідні підтримки вироблення колагену, включаючи ситні бобові, такі як квасоля. Багато сортів квасолі не тільки містять безліч амінокислот, що сприяють утворенню колагену, але і є відмінними джерелами міді.

Птах зі шкірою. Можливо, це один із тих небагатьох випадків, коли ви знайдете свійську птицю зі шкірою в огляді продуктів харчування, орієнтованих на здоров'я. Але коли справа доходить до вироблення колагену, м'ясо та риба можуть сильно допомогти.

Молюски. Молюски, а особливо устриці, є дуже ефективними підсилювачами вироблення колагену. Ці солоні делікатеси не тільки сповнені різноманітних амінокислот для побудови колагену, а і є одними з найкращих харчових джерел міді та цинку.