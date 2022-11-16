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Чи можна спланувати стать майбутньої дитини: лікар розповіла всю правду

Чи можна спланувати стать дитини (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто люди задумуються, чи є способи, які дозволять спланувати стать майбутньої дитини. Однак, це поширений міф. Лікар каже, що стать дитини завжди залежить від чоловіка.

Про це розповіла акушер-гінеколог, лікар УЗД Анна Філатова в Instagram.

За словами фахівця, річ у тому, що всі статеві хромосоми діляться на 2 види: X і Y. У жінки є тільки X-хромосоми, це лише дівчатка, якими вона ділиться з майбутньою дитиною.

"У чоловіка сперматозоїд може нести або Х-хромосоми, і тоді у батьків народжується донька (XX), або ж Y-хромосому, яка в парі з Х сприяє появі хлопчика (XY), - йдеться у повідомленні.

Тому гарантувати, що при заплідненні буде задіяний саме той чи інший сперматозоїд не можна.

Лікар зазначила, що з тисячі сперматозоїдів, які несуть хромосому хлопчика чи дівчинки, яйцеклітину запліднить лише один, що проникне в оболонку яйцеклітини.

В результаті ніяк на це не можливо вплинути, тому не варто планувати стать дитини при зачатті. Шанси народити хлопчика або дівчинку приблизно однакові.

Додамо, що також міфом є те, що жінка не може зачати або народити здорову дитину у 30-35-40 років. Зокрема, для бажаного результату варто вчасно обстежуватися та готуватись до бажаної вагітності.

Також чоловік може зачати здорову дитину й у віці 45-50 років, і тільки після цього віку фертильність знижується.

Гінеколог додала, якщо у чоловіків кожного дня виробляються мільйони сперматозоїдів, то жінки одразу народжуються зі всією кількістю яйцеклітин, яка поступово зменшується з віком.

Раніше лікар розповідала, чи потрібно "їсти за двох" під час вагітності.

Також ми називали сир, який категорично заборонено їсти під час вагітності.

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