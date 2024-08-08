Чи можна спати голяка? Список великих плюсів та серйозних мінусів цієї звички

Як сон оголеним впливає на якість відпочинку

Сон без одягу може допомогти вам залишатися прохолодним під ковдрою. Температура вашого тіла відіграє ключову роль у тому, як швидко ви засинаєте. Зниження температури тіла не тільки допомагає швидше заснути, але й покращує загальну якість сну.

Стрес і тривога циклічно пов'язані з безсонням і поганою якістю сну. Відповідно, сон без одягу може допомогти покращити якість сну і регулювати рівень кортизолу, що може допомогти знизити стрес і його наслідки.

Як сон без одягу впливає на психічний стан

Сон без одягу - чудовий спосіб налагодити зв'язок зі своїм тілом і підвищити самооцінку. Дослідження 2021 року від Національного інституту здоров'я США показало зв'язок між часом, проведеним без одягу, та підвищенням оцінки власного тіла, що є великим плюсом для самоприйняття.

Хоча секс може бути важливою частиною відносин, сон без одягу з партнером може бути не менш приємним. Дослідження 2015 року виявило, що контакт шкіра до шкіри між дорослими стимулює вивільнення окситоцину, який відіграє важливу роль у формуванні прив'язаності між партнерами.

Як сон голим впливає на фізичний стан

Сон без одягу в прохолоднішому середовищі активує буру жирову тканину, яка допомагає зберігати тепло тіла. Активована бура жирова тканина сприяє постійному спалюванню калорій протягом дня.

Ще один спосіб, як сон без одягу може допомогти вам залишатися струнким, - це підтримка вашого тіла в прохолодному стані вночі, що може збільшити здатність спалювати калорії.

Сон без одягу також чудовий спосіб підтримати здоров'я піхви і уникнути дріжджових інфекцій. Тісна або пітна білизна може підвищити ризик розвитку вагінальної дріжджової інфекції, оскільки дріжджі люблять рости в теплих, вологих місцях.

Коли активується бура жирова тканина, вона не тільки спалює калорії, але й підвищує чутливість організму до інсуліну. Тому прохолодніша температура тіла може відігравати роль у регулюванні рівня цукру в крові, запобігаючи виникненню діабету.

Згідно з кількома дослідженнями, лежання без одягу поруч з іншою людиною та контакт шкіра до шкіри стимулюють вироблення окситоцину. Цей гормон здатний підтримувати нормальний артеріальний тиск, що оптимально для здоров'я серця, а також зміцнювати імунну систему та боротися з тривогою.

Мінуси сну оголеним

Потенційний дискомфорт

Хоча багато хто вважає сон без одягу зручним, це підходить не всім. Деякі люди віддають перевагу теплу і захищеності під час сну, тому спати без одягу може бути для них незручно. Вони можуть також відчувати себе вразливими або оголеними, що, ймовірно, не дозволить їм добре відпочити.

Гігієна та чистота

Якщо ви спите без одягу, вам також потрібно враховувати деякі гігієнічні аспекти. Без одягу піт і мертві клітини шкіри безпосередньо контактують з простирадлами, що означає, що їх потрібно частіше міняти і прати.

Соціальні та культурні фактори

Культурні норми та особисте виховання можуть сильно впливати на комфорт від сну без одягу. В деяких культурах сон без одягу вважається неприйнятним, і навіть у приватній атмосфері люди можуть відчувати сильну незручність.

Чутливість до температури

Хоча сон без одягу може допомогти охолодитися, це може бути незручно в холодному кліматі або в зимовий період.