Чи можна собакам давати макарони: прислухайтесь до порад ветеринарів

Чи можна давати собаці макарони

У той час як деякі ветеринари кажуть, що собака цілком може їсти помірну кількість макаронних виробів, інші з цим не погоджуються. Велику роль відіграє кількість пасти, яку дають собаці, і інгредієнти пасти.

І, як і у випадку з усіма іншими видами їжі, перш ніж давати їм спагеті, ви повинні переконатися, що у вашої тварини немає алергії на пасту чи її інгредієнти.

Прості макаронні вироби, варені, зазвичай підходять для собак. Пасту зазвичай готують із простих інгредієнтів, таких як яйця, борошно та вода. Ці інгредієнти безпечні для собак.

З іншого боку, часник і цибуля у свіжому та порошкоподібному вигляді не дуже здорові. Насправді вони містять токсин, який може спричинити серйозні ускладнення та часто мати негативний вплив на здоров’я собак, які їх їдять.

Часник і цибуля разом зі шніт-цибулею та цибулею-пореєм входять до роду Allium. Коли домашні тварини споживають їх, у них може розвинутися пошкодження еритроцитів, що призведе до руйнування еритроцитів, що призведе до анемії.

Ознаки отруєння через надлишок часнику та цибулі:

Слабкість

Млявість

Бліда слизова оболонка

Оскільки часник і цибуля є звичайними інгредієнтами маринари та різних інших томатних соусів, ви завжди повинні уникати годування собаки макаронами з соусом.

Собаки також чутливі до деяких трав і спецій, які часто містяться в різних соусах і стравах з пасти. Наприклад, якщо ваша собака споживає велику кількість солі, у неї можуть виникнути неврологічні проблеми із такими симптомами, як запаморочення, головний біль і судоми.

Орегано - ще один поширений інгредієнт пасти, який виявляється токсичним для собак. Інші, наприклад базилік і чорний перець, допустимі в невеликих кількостях, але їх слід обмежити та контролювати, якщо ви вирішите включити їх у раціон вашої собаки.

Сир - ще одна популярна добавка, яка додається до макаронних страв. Хоча сир є приємним ласощами для вихованих домашніх тварин, він шкідливий для здоров’я у великих кількостях і може призвести до збільшення ваги, проблем із серцем і шлунково-кишкового тракту. Зведіть сир до мінімуму, коли годуєте собаку, і використовуйте його як смачну нагороду за хорошу поведінку.

Скільки макаронів можна дати

Годування вашої собаки простою пастою без додатків може бути здоровим у невеликих кількостях. Якщо ви впустили локшину або дві на підлогу кухні, коли готуєте вечерю, хвилюватися не варто.

І якщо ваш вибагливий малюк вирішить погодувати цуценя своєю вечерею, а не їсти його самостійно, не панікуйте. Просто переконайтеся, що ваша собака отримує дуже маленькі порції, і не годуйте її цілим блюдом пасти.

Якщо собаки постійно їдять повні порції макаронних виробів, вони можуть набрати зайву вагу. Є кілька проблем зі здоров’ям, пов’язаних зі збільшенням ваги, включаючи хвороби серця, високий кров’яний тиск і проблеми з диханням. Надмірна вага також може загострити існуючі проблеми зі здоров’ям або призвести до болю в суглобах або м’язах.

У невеликих кількостях собаки можуть їсти просту пасту без соусу. Ні в якому разі не годуйте собаку надлишком однієї чашки макаронних виробів за раз. Ветеринари рекомендують, якщо ви взагалі годуєте собаку будь-якими макаронними виробами, давайте їй лише одну або дві звичайні варені локшини на тиждень. Більше цього може бути шкідливим для його чи її здоров’я.

Різновиди макаронних виробів

Оскільки продукти з низьким вмістом вуглеводів набувають популярності, з’являється все більше альтернатив макаронним виробам. На полицях продуктових магазинів ви знайдете макарони, виготовлені з різноманітних інгредієнтів.

Нут, сочевиця та рис є звичайними інгредієнтами пасти з низьким вмістом вуглеводів, які особливо шукають ті, хто дотримується безглютенової дієти. Хоча ці різновиди макаронних виробів безперечно корисні для людей, вони не обов’язково корисні для ваших пухнастих друзів.

Нещодавні дослідження показують, що беззернові корми для собак, у тому числі ті, що містять сочевицю та нут як замінники зерна, можуть сприяти серцевим захворюванням собак.

Хоча це не означає, що сочевиця та нут суто токсичні для собак, це означає, що їх споживання має бути дещо обмеженим, і вони можуть не бути ідеальними основними джерелами їжі. Але загалом ветеринари погоджуються, що і сочевиця, і нут загалом корисні для собак.

Рис зазвичай годують собак для полегшення шлунково-кишкових проблем і зміцнення здоров’я. Білий рис легко засвоюється та має низький вміст клітковини, що робить його чудовою їжею для вашої собаки, коли у неї або у неї розлад шлунку.

Коричневий рис, ще одна здорова їжа для собак, містить багато клітковини та є хорошим способом додати необхідні вітаміни до раціону вашої собаки. Коричневий рис - ідеальний варіант для власників домашніх тварин, які годують своїх цуценят домашньою дієтою.

Тож наступного разу, коли будете готувати макарони з нуту, сочевиці чи рису, сміливо дайте одну чи дві локшини. Це не розладить їхні шлунки, і вони можуть знайти такий смак інтригуючим. Якщо у вас є вибагливе цуценя, ви можете покласти на його вечерю кілька шматочків простої пасти, щоб заохотити його їсти.