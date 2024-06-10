Чи можна схуднути без тренувань: тренер дав остаточну відповідь

Бажаючі скинути вагу завжди цікавляться питанням, а чи можна схуднути без тренувань? Чи можливо це взагалі?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Віктора Мандзяка у Facebook.

Чи можна худнути і не тренуватись?

За словами експерта, дієта - то про зменшення кількості тіла, а вправи - про підвищення його якості.

Він повідомив, що фізичні вправи, особливо силові, не дозволяють організму покривати нестачу калорій за рахунок мускулатури, змушуючи його таким чином розщеплювати жир на проблемних ділянках тіла, тобто там, де є жир.

"І якщо ти запасешся терпінням, то станеш не тільки сильним і витривалим, а й з втратою зайвого жиру, побачиш всю естетику свого розвиненого опорно-рухового апарату", - написав Віктор.

Якщо вам цікаві тільки цифри на вагах - то ви можете худнути без тренувань, але це буде важче.

Мандзяк навів у приклад експеримент, де жінки з ожирінням худнули. Одна група була на дієті, інша - на дієті з тренуваннями. Обидві групи худнули на дефіциті калорій, тільки в першій групі їли на 800 калорій менше, а в другій їли менше на 450 калорій, а інших 350 спалювали, роблячи тренування. В результаті - обидві групи схудли, але група, яка не тренувалась відчувала більше голоду.

"Якщо ж частина дефіциту калорій створена тренуваннями і побутовою активністю, голод не такий виражений", - стверджує експерт.

Також тренер наголошує, що у вашій дієті при схудненні має бути достатньо білка, клітковини і багато низькокалорійних продуктів. Також ви маєте достатньо спати, і тоді ви не будете відчувати голоду.