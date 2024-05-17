ua en ru
Пт, 17 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зірковий тренер Аніта Луценко пояснила, чи можна їсти вуглеводи під час схуднення

П'ятниця 17 травня 2024 19:42
UA EN RU
Зірковий тренер Аніта Луценко пояснила, чи можна їсти вуглеводи під час схуднення Чи можна їсти вуглеводи при схудненні (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Аніта Луценко

Багато популярних дієт виключають споживання вуглеводів, звідси й поширилась думка про те, що саме вони є головною причиною появи зайвих кілограмів.

Про те, чи можна насправді їсти вуглеводи при схудненні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію тренера Аніти Луценко в Instagram.

Що треба знати про вуглеводи

"Вуглеводи, на мою думку, набули трошки демонічного образу саме через солодощі. Але, якщо чесно, то в солодощах не менше жиру, ніж вуглеводів", - каже Луценко.

Вона зазначає, що Всесвітня організація здоров’я радить, щоб доля вуглеводів в раціоні складала 50%. Це забезпечить людину: енергією, силами, стабільним емоційним станом, адже у складних вуглеводах багато клітковини, вітамінів і мінералів.

"Є складні вуглеводи або як їх ще називають повільні, бо вони повільно вивільняють енергію. І є прості вуглеводи, їх ще називають швидкі, бо вони швидко дають енергію", - пояснює тренер.

Зірковий тренер Аніта Луценко пояснила, чи можна їсти вуглеводи під час схудненняСкладні та прості вуглеводи (фото: Instagram/ Аніта Луценко)

Чи призводять вуглеводи до збільшення ваги

Часто проблема виникає через те, що люди не їдять складні вуглеводи - каші, хліб, картоплю, овочі, макарони. Але при цьому вони їдять багато швидких вуглеводів - соки, напої, солодощі, рафіновані продукти, булочки, тортики, мед.

"Коли ви не їсте повільні вуглеводи, вам хочеться їсти швидкі і бажано увесь час. Коли ж ви починаєте їсти складні - місця для солодощів залишається не так вже й багато, його просто не хочеться аж так багато. У мене завжди була мета на моїх курсах - змінити звичку у людей їсти прості вуглеводи й замінити їх складними, а прості "на задоволення" залишити", - говорить Луценко.

Чи можна їсти вуглеводи під час схуднення

"Чи потрібно відмовитися від вуглеводів, щоб схуднути? На мою думку - ні! Схуднення - це процес входу в нормальні здорові харчові звички. Їсти вуглеводи - це нормально. Чи потрібно йти в якусь дієту, а із неї вже іти в нормальне харчування? Як на мене, це якийсь складний шлях. Можна все їсти й худнути", - говорить тренер.

Вона додає, що коли людина не їсть вуглеводів, то організм починає утворювати їх із білків, які замість того, щоб давати тілу пружність - ідуть на утворення глюкози.

Читайте також про те, що Аніта Луценко пояснила, як підтягнути руки у домашніх умовах.

Раніше ми писали про те, що Аніта Луценка розповіла, чому з'являються набряки і як їх позбутись.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Аніта Луценко Здоров'я Поради
NEWS
Консульські послуги будуть надаватися чоловікам по-новому: що потрібно знати
Консульські послуги будуть надаватися чоловікам по-новому: що потрібно знати