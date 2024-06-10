Можно ли похудеть без тренировок: тренер дал окончательный ответ

Желающие сбросить вес всегда интересуются вопросом, а можно ли похудеть без тренировок? Возможно ли это вообще?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Виктора Мандзяка в Facebook.

Можно ли худеть и не тренироваться?

По словам эксперта, диета - это об уменьшении количества тела, а упражнения - о повышении его качества.

Он сообщил, что физические упражнения, особенно силовые, не позволяют организму покрывать недостаток калорий за счет мускулатуры, заставляя его таким образом расщеплять жир на проблемных участках тела, то есть там, где есть жир.

"И если ты запасешься терпением, то станешь не только сильным и выносливым, но и с потерей лишнего жира, увидишь всю эстетику своего развитого опорно-двигательного аппарата", - написал Виктор.

Если вам интересны только цифры на весах - то вы можете худеть без тренировок, но это будет труднее.

Мандзяк привел в пример эксперимент, где женщины с ожирением худели. Одна группа была на диете, другая - на диете с тренировками. Обе группы худели на дефиците калорий, только в первой группе ели на 800 калорий меньше, а во второй ели меньше на 450 калорий, а остальных 350 сжигали, делая тренировки.

В результате - обе группы похудели, но не тренировавшаяся группа испытывала больше голода.

"Если же часть дефицита калорий создана тренировками и бытовой активностью, голод не так выражен", - утверждает эксперт.

Также тренер отмечает, что в вашей диете при похудении должно быть достаточно белка, клетчатки и много низкокалорийных продуктов. Также вы достаточно спать, и тогда вы не будете чувствовать голода.