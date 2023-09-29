Чи можна на Покрову йти на кладовище? Що кажуть прикмети і церква

Чи можна йти на кладовище в цей день

Напередодні Покрови зазвичай припадає поминальна батьківська субота. У цей день варто сходити до церкви на поминальну службу, поставити свічку за упокій, принести панахиду, щоб таким чином згадати померлих родичів.

Головною традицією вважається молитва. Навіть якщо у вас немає можливості відвідати церкву, ви можете помолитися вдома.

Перед святом Покрови також заведено відвідувати могили померлих і поприбирати на них. Проте є в Покровську батьківську суботу й кілька заборон:

церква забороняє замовляти панахиду за самогубцями

не можна поминати померлих алкоголем

заборонено залишати алкоголь та їжу на могилах

Стосовно відвідин кладовищ на саму Покрову, то церква не радить так робити, але й не забороняє.

Річ у тому, що в церковному календарі є спеціально відведені поминальні дні, коли можна сходити на могили родичів. Наприклад, таким днем є Радуниця - другий тиждень після Великодня, який в українській традиції є поминальним за померлими родичами.

Що кажуть народні повір'я

У давнину на Покрову часто міг випадати перший сніг. Вважалося, що не можна турбувати його на цвинтарях, щоб не накликати біду. За несвоєчасне відвідування місць їхнього поховання душі померлих можуть помститися, оскільки вони відпочивають.

Проте останніми роками снігу на Покрову українці вже давно не бачили. Таким чином вибір приходити на кладовище у свято Покрови чи ні залишається за вами.

До речі, за народним віруванням, сніг на Покрову має цілющу силу, але лише той, на якому немає жодних слідів. Таким снігом вмивалися і вважали, що він подарує здоров'я та захист від нечистої сили.

Додамо, що за станом погоди на Покрову наші предки визначали, якою буде цьогорічна зима: