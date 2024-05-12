Чи можна покращити зір за допомогою харчування: відповідь лікаря

Чому з віком погіршується зір

"Харчування дуже сильно впливає на зір. З віком в багатьох людей розвиваються катаракта (помутніння кришталика), вікова дегенерація жовтої плями, діабетична ретинопатія та глаукома", - каже лікар.

При цьому вона додає, кількість людей із такими хворобами зростатиме, бо:

запальне харчування

куріння

стрес

гіподинамія

великий ризик ВМД - вікової макулярноі дистрофії у жінок

незахищена від сонячного проміння сітківка (ВМД)

Яким має бути харчування для здорового зору

Харчування має бути низько- та середньоглікемічним. Слід вживати продукти, які не дають різких стрибків цукру в крові. До них належать овочі, особливо, наземні, всі, які "підземні" (коренеплоди) - напівхрумкі або варені/запечені і не сильно гарячі. Акцент потрібно робити на "зеленій" частині тарілки.

Багатоклітковинне і різнокольорове - тобто треба налягати на овочі, фрукти, ягоди, бобові. Клітковина стримує різке потрапляння цукру в кров, а різні природні кольори блокують запальні молекули.

Раціон має містити якісні жири - рибу морську, насіння льону/чіа, додатково омега-3, мононенасичені жири з якісної оливкової олії.

Харчування має бути багатим на:

цинк (насіння гарбуза і додатково невеликі дозування цинку)

вітамін С, який потрібний для синтезу якісного колагену (настій шипшини, болгарський перець, капуста, або додатково)

вітаміном А (печінка тріски, печінка яловича, риба морська)

каротиноїди (помідори тушковані або якісна томатна паста, морква тушкована, гарбуз тушкований)

Дуже важливо пити достатньо води. Також потрібно звести до мінімуму споживання магазинних солодощів (солодкі напої, тістечка та інші солодощі). Запікайте яблука, груші, робіть желе, зефір та інші домашні солодощі, їжте ягоди.

Потрібно уникати трансжирів (напівфабрикати, солодощі тривалого зберігання з кремом, кремовими начинками, цукерками і шоколадками з помадками та кремовими наповнювачами і т.п).

"Обовʼязково рухайтесь. Особливо захищає від різких стрибків цукру в крові ходьба відразу після їди. Можна ходити в приміщенні, щось робити. Найкраще: поїли - походили", - пояснює Скиталінська.

Також лікар радить відмовитись від куріння, зменшити рівень стресу та носити сонцезахисні окуляри, коли світить яскраве сонце.