Чи можна покращити зір за допомогою харчування: відповідь лікаря

З віком гострота зору знижується природним чином. Запобігти цьому процесу не можливо, втім можна його максимально сповільнити й відтермінувати. Досягти цього можна завдяки певному раціону.
Про те, що їсти, аби покращити зір, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Оксани Скиталінської у Telegram.
"Харчування дуже сильно впливає на зір. З віком в багатьох людей розвиваються катаракта (помутніння кришталика), вікова дегенерація жовтої плями, діабетична ретинопатія та глаукома", - каже лікар.
При цьому вона додає, кількість людей із такими хворобами зростатиме, бо:
Харчування має бути низько- та середньоглікемічним. Слід вживати продукти, які не дають різких стрибків цукру в крові. До них належать овочі, особливо, наземні, всі, які "підземні" (коренеплоди) - напівхрумкі або варені/запечені і не сильно гарячі. Акцент потрібно робити на "зеленій" частині тарілки.
Багатоклітковинне і різнокольорове - тобто треба налягати на овочі, фрукти, ягоди, бобові. Клітковина стримує різке потрапляння цукру в кров, а різні природні кольори блокують запальні молекули.
Раціон має містити якісні жири - рибу морську, насіння льону/чіа, додатково омега-3, мононенасичені жири з якісної оливкової олії.
Харчування має бути багатим на:
Дуже важливо пити достатньо води. Також потрібно звести до мінімуму споживання магазинних солодощів (солодкі напої, тістечка та інші солодощі). Запікайте яблука, груші, робіть желе, зефір та інші домашні солодощі, їжте ягоди.
Потрібно уникати трансжирів (напівфабрикати, солодощі тривалого зберігання з кремом, кремовими начинками, цукерками і шоколадками з помадками та кремовими наповнювачами і т.п).
"Обовʼязково рухайтесь. Особливо захищає від різких стрибків цукру в крові ходьба відразу після їди. Можна ходити в приміщенні, щось робити. Найкраще: поїли - походили", - пояснює Скиталінська.
Також лікар радить відмовитись від куріння, зменшити рівень стресу та носити сонцезахисні окуляри, коли світить яскраве сонце.
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