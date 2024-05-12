Можно ли улучшить зрение с помощью питания: ответ врача

Почему с возрастом ухудшается зрение

"Питание очень сильно влияет на зрение. С возрастом у многих людей развиваются катаракта (помутнение хрусталика), возрастная дегенерация желтого пятна, диабетическая ретинопатия и глаукома", - говорит врач.

При этом она добавляет, количество людей с такими болезнями будет расти, потому что:

воспалительное питание

курение

стресс

гиподинамия

большой риск ГТД - возрастной макулярной дистрофии в женщин

незащищенная от солнечных лучей сетчатка (ГТД)

Каким должно быть питание для здорового зрения

Питание должно быть низко- и среднегликемическим. Следует употреблять продукты, не дающие резких скачков сахара в крови. К ним относятся овощи, особенно наземные, все, которые "подземные" (корнеплоды) - полухрустящие или вареные/запеченные и не сильно горячие. Акцент нужно делать на "зеленой" части тарелки.

Многоклеточное и разноцветное - то есть надо налегать на овощи, фрукты, ягоды, бобовые. Клетчатка сдерживает резкое попадание сахара в кровь, а разные естественные цвета блокируют воспалительные молекулы.

Рацион должен содержать качественные жиры - рыбу морскую, семена льна/чиа, дополнительно омега-3, мононенасыщенные жиры из качественного оливкового масла.

Питание должно быть богатым:

цинк (семена тыквы и дополнительно небольшие дозировки цинка)

витамин С, который нужен для синтеза качественного коллагена (настой шиповника, болгарский перец, капуста или дополнительно)

витамином А (печень трески, печень говяжья, рыба морская)

каротиноиды (помидоры тушеные или качественная томатная паста, морковь тушеная, тыква тушеная)

Очень важно пить достаточно воды. Также нужно свести к минимуму потребление магазинных сладостей (сладкие напитки, пирожные и другие сладости). Запекайте яблоки, груши, делайте желе, зефир и другие домашние сладости, ешьте ягоды.

Следует избегать трансжиров (полуфабрикаты, сладости длительного хранения с кремом, кремовыми начинками, конфетами и шоколадками с помадками и кремовыми наполнителями и т. п.).

"Обязательно двигайтесь. Особенно защищает от резких скачков сахара в крови ходьба сразу после еды. Можно ходить в помещении, что-то делать. Лучше всего: поели - походили", - объясняет Скиталинская.

Также врач советует отказаться от курения, снизить уровень стресса и носить солнцезащитные очки, когда светит яркое солнце.