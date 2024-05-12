Можно ли улучшить зрение с помощью питания: ответ врача

С возрастом острота зрения снижается естественным образом. Предотвратить этот процесс невозможно, но его можно максимально замедлить и отсрочить. Достичь этого можно благодаря определенному рациону.
О том, что есть, чтобы улучшить зрение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Оксаны Скиталинской в Telegram.
"Питание очень сильно влияет на зрение. С возрастом у многих людей развиваются катаракта (помутнение хрусталика), возрастная дегенерация желтого пятна, диабетическая ретинопатия и глаукома", - говорит врач.
При этом она добавляет, количество людей с такими болезнями будет расти, потому что:
Питание должно быть низко- и среднегликемическим. Следует употреблять продукты, не дающие резких скачков сахара в крови. К ним относятся овощи, особенно наземные, все, которые "подземные" (корнеплоды) - полухрустящие или вареные/запеченные и не сильно горячие. Акцент нужно делать на "зеленой" части тарелки.
Многоклеточное и разноцветное - то есть надо налегать на овощи, фрукты, ягоды, бобовые. Клетчатка сдерживает резкое попадание сахара в кровь, а разные естественные цвета блокируют воспалительные молекулы.
Рацион должен содержать качественные жиры - рыбу морскую, семена льна/чиа, дополнительно омега-3, мононенасыщенные жиры из качественного оливкового масла.
Питание должно быть богатым:
Очень важно пить достаточно воды. Также нужно свести к минимуму потребление магазинных сладостей (сладкие напитки, пирожные и другие сладости). Запекайте яблоки, груши, делайте желе, зефир и другие домашние сладости, ешьте ягоды.
Следует избегать трансжиров (полуфабрикаты, сладости длительного хранения с кремом, кремовыми начинками, конфетами и шоколадками с помадками и кремовыми наполнителями и т. п.).
"Обязательно двигайтесь. Особенно защищает от резких скачков сахара в крови ходьба сразу после еды. Можно ходить в помещении, что-то делать. Лучше всего: поели - походили", - объясняет Скиталинская.
Также врач советует отказаться от курения, снизить уровень стресса и носить солнцезащитные очки, когда светит яркое солнце.
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