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Чи можна пити каву з молоком: тренер розкрив всю правду

Фото: Чи можна пити каву з молоком (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Каву з молоком обожнюють багато людей, але ті, хто стежить за своїм здоров'ям цікавляться, чи корисно пити напій саме в такій комбінації.

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео тренера зі Львова Віктора Мандзяка.

Чи можна пити каву з молоком?

Експерт розказав, що молоко містить в собі молочний цукор - лактозу, яка ніяк не впливає на корисні властивості кави та не перешкоджає засвоюватись різним речовинам з напою, який ти п'єш.

Віктор прокоментував заяву одного з так званих експертів, що при додаванні молока в каву - вона втрачає свої властивості. За словами тренера - це повна нісентіниця, адже коли ви їсте суп і там багато овочів - то всі вони мають поживні речовини та один на одного не впливають.

"В молоці немає ніяких нутрієнтів, які б перешкоджали засвоюватись кофеїну з кави. Це чиста фантазія", - сказав він.

Експерт пояснив, якщо ви любите пити каву з молоком - то пийте її, але дивіться за кількістю. Не треба вживати більше чотирьох чашок кави протягом дня.

Також він радить не вживати кофеїн не пізніше, як за 6 годин до сну.

Чим корисна кава

Кава багата антиоксидантами, крім того, вчені говорять, що отримувати ці речовини необхідно саме з натуральних продуктів, яким і є кавовий напій. Не так давно було зроблено сенсаційне відкриття: регулярне вживання кави здатне запобігти розвитку хвороби Альцгеймера.

Позитивний вплив напою на роботу головного мозку було відзначено давно. Кофеїн допомагає людям, які займаються розумовою працею. Він збуджує клітини мозку, збільшує сприйнятливість і позитивно впливає до зосередженого мислення.
 

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