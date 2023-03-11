Чи можна пити чай при проблемах з тиском: тримайте чітку відповідь

Які показники тиску вважаються "ненормальними"?

За тиском треба стежити постійно людям зі встановленим діагнозом "гіпертонія": вживати ліки, призначені кардіологом, міряти тиск вранці і ввечері, записуючи показники до щоденника. Якщо у вас все в порядку, то тиск треба міряти раз на три місяці.

"Стежте за "робочим" тиском. І памʼятайте: якщо він вищий за 140/90 мм рт. ст. - це не норма! Навіть якщо почуваєтеся ви нормально! В цьому випадку обовʼязково запишіться на консультацію до кардіолога", - розповіла в Instagram кардіолог Наталя Іванюк.

За словами іншого спеціаліста, Наталії Федів, кожні 20 мм рт. ст. систолічного і 10 мм рт. ст. діастолічного тиску вдвічі збільшують ризик смерті від ішемічної хвороби серця, гострим проявом якої є інфаркт міокарда, та інсульту.

Як чай впливає на тиск?

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Які чаї корисні для гіпертоніків

Зелений чай

В статті журналу Nature говориться про те, що споживання зеленого чаю значно знижує тиск. Зазначимо, що в цьому аналізі були деякі обмеження, які свідчать про те, що результати слід вважати багатообіцяючими, а не переконливими.

Чорний чай

Як і зелений чай, дослідження опубліковані науковим виданням CPB, показують, що чорний чай може допомогти знизити артеріальний тиск, а також може мати властивості, які допомагають захистити серце.

Чай з гібіскусу (каркаде)

Стаття, опублікована виданням Research Gate, показує, що напої, виготовлені з Hibiscus sabdariffa L., також ефективно знижували артеріальний тиск. Хоча цей висновок є багатообіцяючим, він вимагає додаткових досліджень.

Позитивний вплив гібіскусу підтвердило і кілька рандомізованих клінічних досліджень, пише NML. В одному з них люди з гіпертонією протягом 4 місяців вживали по 10 г екстракту гібіскуса на день. Після закінчення протокольного періоду у цих людей спостерігалося значне зниження тиску.

Чай улун

Переваги чаю улун для артеріального тиску окремо не досліджувалися. Однак антиоксиданти в чаї улун такі ж, як і в зеленому та чорному чаї. Тому цілком можливо, що чай улун має подібні переваги при гіпертонії.

Однак його вплив на артеріальний тиск потребує додаткових досліджень.

У будь-якому разі варто пам'ятати, що все добре, що в міру.