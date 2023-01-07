Чи можна пити алкоголь під час схуднення: лікар здивувала відповіддю

Дієта накладає на повсякденне життя ряд обмежень. Майже кожне святкове застілля є важким, адже доводиться багато у чому собі відмовляти. Однак, алкоголь можна пити, але тільки деякі види і у помірній кількості.
Про це повідомила дієтолог та гастроентеролог Марта Фармага в Instagram.
За словами лікаря, у більшості випадків за відсутності прямих медичних протипоказів за станом здоров’я і віком, якісні алкогольні напої можуть бути сумісні з процесом зниження ваги.
Дослідження показали, що люди, які до дієти помірно вживали алкоголь, а потім повністю його виключають, більш схильні до зривів, під час яких їдять і п’ють значно більше норми.
Однак, кількість алкогольних напоїв має бути, безумовно, дозована, інакше досягти мети зниження ваги навряд чи вдасться. Все тому, що:
Лікар радить обирати менш калорійні напої без будь-яких додатків, наприклад сухі вина, горілку тощо.
Щодо допустимої кількості, то рекомендацій немає. Доза для кожного індивідуальна і залежить від стану здоров’я, ваги, статі, віку та індивідуальних особливостей метаболізму.
Зокрема, під час схуднення алкоголь потрібно вживати так:
Однак, у деяких людей може бути непереносимість алкоголю. Зокрема, це стан, за якого в результаті ферментної недостатності організм не може засвоювати етиловий спирт, справлятися з токсичним навантаженням і особливим чином реагує на його надходження.
Симптоми алкогольної непереносимості:
Раніше ми повідомляли, чому довгий період не вдається схуднути.
Також лікар розповіла, чому категорично не можна пити "чай для схуднення".