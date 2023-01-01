Чому довгий період не вдається схуднути: лікар назвала вагомі причини

Зазвичай люди у своє схуднення вкладають дуже багато сил та повністю підпорядковують свій спосіб життя цій меті. Однак, часто такі спроби скинути зайву вагу закінчуються новим кілограмами. Але цьому є важливі причини.

Про це повідомляє терапевт та дієтолог Олеся Добрянська в Instagram .

Чому не вдається худнути

Зазвичай люди думають, що у них порушений гормональний фон. Однак, лікар каже, що такого фону просто не існує.

Також люди причиною вважають поганий обмін речовин. За словами лікаря, обмін речовин поняття загальне, це все що відбувається в організм

"Понюхати/потрогати його не можливо, не існує й аналізу на "обмін речовин". А знаєте в чому причина? Втому, що ми пів життя провели на дієтах. Кожна дієта це нова сходинка, що знижує наш основний обмін. Спуститися легко, піднятися тяжче", - йдеться у повідомленні.

"Дефіцит вітамінів/мінералів" - це також не причина зайвої ваги. Але іноді це причина зниження сил, безсоння, втоми, нервозності і депресії.

Які причини не дають схуднути

Лікар вважає, що часто не вдається схуднути через те, що люди їдять більше калорій, ніж витрачають. Все тому, що не мають цілі, з конкретною цифрою на вагах і датою, коли вони хочуть її отримати.

"Це стосується і інших цілей/задач, немає дедлайну/планування - немає толку", - додала дієтолог.

Також, якщо відсутня мотивація, то теж не вдасться помітно схуднути.

До того ж важливо, що людина, яка працює 24/7, не може худнути, адже для цього потрібна енергія.

Також до причин лікар відносить відсутність здорового харчування, яке дуже важливо під час схуднення.