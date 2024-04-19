Можно ли пить алкоголь, если у вас повышенное давление: врач дал окончательный ответ

Иногда трудно избежать алкогольных напитков во время светских мер, но чрезмерное употребление алкоголя может увеличить риск высокого АД. Если у вас уже есть высокое кровяное давление, ваш врач, возможно, посоветовал вам употреблять алкоголь в умеренных количествах и снизить общее потребление алкоголя.

Нужно ли пить алкоголь, чтобы повысить АД, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на VeryWell Health.

Как алкоголь оказывает влияние на артериальное давление?

Когда вы употребляете алкоголь, это может привести к повышению возбудимости симпатической нервной системы. Когда она стимулируется или "активируется" из-за стресса или употребления алкоголя, она работает интенсивнее, чем обычно.

Когда она активируется алкоголем, может увеличиться частота сердечных сокращений и сузятся кровеносные сосуды. Это может способствовать таким проблемам со здоровьем, как высокое кровяное давление.

Доктор медицинских наук Сахадео Рамнаут сказал, что алкоголь также может усугубить или уменьшить "барорецепторы в мозге, которые воспринимают артериальное давление". Эти барорецепторы регулируют АД, выявляя изменения и сигнализируя организму о необходимости приспособиться. Когда они нарушаются употреблением алкоголя, организм может не столь эффективно реагировать на изменения артериального давления, что приводит к стойкому высокому кровяному давлению.

Алкоголь также стимулирует выброс адреналина и переводит организм в режим борьбы или бегства, что приводит к повышению АД.

"Это сложное взаимодействие приводит к повышению АД и последующей гипертонии. Однако, все имеют разную физиологию, многие люди могут по-разному реагировать на одинаковое количество алкоголя", - добавляет эксперт.

Сколько алкоголя можно безопасно употреблять, если у вас высокое кровяное давление?

По словам доктора медицинских наук, сертифицированного терапевта Луиса Морледжа, безопасное количество алкоголя для человека с высоким кровяным давлением зависит от таких факторов, как индивидуальное состояние здоровья, возраст, вес, уровень физической подготовки.

"Если у вас высокое кровяное давление, возможно, в ваших интересах пить минимум", – сказал Морледж.

В целом эксперты утверждают, что люди с высоким кровяным давлением не должны превышать умеренное употребление алкоголя, то есть один или менее напитков в день для женщин и два или менее напитков в день для мужчин.

По словам Самира Амина, доктора медицинских наук, кардиолога, значение имеет не тип алкоголя, а скорее частота употребления.

"Общеизвестно, что влияние на здоровье больше зависит от количества употребленного алкоголя, а не от типа алкоголя", - заверил он.

Кроме сокращения потребления алкоголя, вы можете изменить образ жизни, например регулярные физические упражнения и борьбу со стрессом, чтобы снизить артериальное давление.

"Лучший способ поддерживать хорошее здоровье и снижать АД - это поддержание нормального веса, регулярные физические упражнения и соблюдение хорошей диеты с низким содержанием соли и преимущественной необработанной пищей", - сказал Амин.