Чи можна оформити відстрочку від мобілізації без проходження ВЛК: пояснення юриста

Чи обов'язково проходити ВЛК для отримання відстрочки

"Незаконною є відмова ТЦК та СП надати військовозобовʼязаному відстрочку по статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" з тієї підстави, що той попередньо не пройшов військово-лікарську комісію. Такий висновок зробив Запорізький окружний адміністративний суд у своєму нещодавньому рішенні по справі 280/8404/23", - пояснює адвокат.

Він додає, що суд зауважив: порушення військовозобов`язаними вимог правил військового обліку має наслідком настання відповідальності згідно із законом та не може бути підставою для відмови у наданні відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на яку позивач має право відповідно до закону.

"Таким чином, не проходження позивачем ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби, що визначена підставою для відмови позивачу не ґрунтується на вимогах законодавства та визнається судом протиправною", - говорить Крекотень.

Виходячи зі змісту наведеного судового рішення, для оформлення відстрочки проходити ВЛК не обовʼязково.

Як оформити відстрочку

Раніше ми детально пояснювали, як оформити відстрочку від мобілізації. Перш за все у військовозобов'язаного має бути підстава на отримання відстрочки. Це може бути неналежне здоров'я, статус одинокого чи багатодітного батька, або ж коли чоловік є опікуном неповносправних батьків.

Юрист Діана Тернова радить дотримуватись наступних рекомендацій при оформленні відстрочки: