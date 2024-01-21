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Чи можна оформити відстрочку від мобілізації без проходження ВЛК: пояснення юриста

Чи треба проходити ВЛК, щоб отримати відстрочку від мобілізації (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

Деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків можуть отримати відстрочку від мобілізації. Найчастіше її видають через неналежний стан здоров'я, якщо це підтверджує військово-лікарська комісія (ВЛК). Але чи у всіх випадках треба обов'язково її проходити для того, щоб оформити відстрочку?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Володимира Крекотня в Instagram.

Чи обов'язково проходити ВЛК для отримання відстрочки

"Незаконною є відмова ТЦК та СП надати військовозобовʼязаному відстрочку по статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" з тієї підстави, що той попередньо не пройшов військово-лікарську комісію. Такий висновок зробив Запорізький окружний адміністративний суд у своєму нещодавньому рішенні по справі 280/8404/23", - пояснює адвокат.

Він додає, що суд зауважив: порушення військовозобов`язаними вимог правил військового обліку має наслідком настання відповідальності згідно із законом та не може бути підставою для відмови у наданні відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на яку позивач має право відповідно до закону.

"Таким чином, не проходження позивачем ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби, що визначена підставою для відмови позивачу не ґрунтується на вимогах законодавства та визнається судом протиправною", - говорить Крекотень.

Виходячи зі змісту наведеного судового рішення, для оформлення відстрочки проходити ВЛК не обовʼязково.

 

Як оформити відстрочку

Раніше ми детально пояснювали, як оформити відстрочку від мобілізації. Перш за все у військовозобов'язаного має бути підстава на отримання відстрочки. Це може бути неналежне здоров'я, статус одинокого чи багатодітного батька, або ж коли чоловік є опікуном неповносправних батьків. 

Юрист Діана Тернова радить дотримуватись наступних рекомендацій при оформленні відстрочки:

  • написати обґрунтовану заяву
  • зібрати та завірити нотаріально всі необхідні документи, які підтверджують право на отримання відстрочки
  • зареєструвати заяву з документами в ТЦК та СП
  • не проходити ВЛК, поки не зареєструєте заяву з документами
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