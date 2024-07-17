Чи можна носити хрестик померлого родича? Що говорять церква та забобони

Що робити з речами небіжчика

Знімати одяг або прикраси з померлого вважається неприпустимим в багатьох культурах через віру у те, що ці речі зберігають зв'язок з іншим світом. Це може призвести до того, що покійник буде навідуватися у сні та турбувати живих своєю присутністю, вимаганнями або навіть докорами.

Продаж речей померлого також вважається великою помилкою - це може призвести до серйозних неприємностей для продавця і покупця. Якщо одяг або аксесуари були зняті з покійника несвідомо, щоб уникнути негативних наслідків, їх слід повернути назад у світ мертвих.

Знімати заповідані речі з померлого також вважається неприпустимим, оскільки це порушує волю покійника щодо подарованих за життя речей. Наприклад, якщо покійний носив обіцяні годинник чи кільце, то це вважається його особистим рішенням, що варто поважати навіть після смерті.

Чи можна носити хрестик померлого родича

Натільний хрест вважається потужним джерелом духовної сили та внутрішньої енергії людини. У християнських традиціях заведено хоронити померлого разом із хрестиком. Якщо з якихось причин хрест не потрапив до труни разом із власником, його можна зберігати вдома, наприклад, у коробці чи пакетику, окремо від інших прикрас.

Проте, якщо власник хреста вважався нечесною людиною та помер унаслідок самогубства чи насильницької смерті, кращим рішенням буде віддати його до церкви для подальшого використання або перетопити на щось інше.

Якщо померлий вів достойне життя, родичам може бути дозволено носити його хрестик. Щоб вирішити це питання, членам сім’ї померлого треба звернутися до представників церкви для консультації й, можливо, обряду очищення хреста.

Як самостійно робити обряд очищення

Очищення речей і приміщень від енергії померлого можна здійснити різними способами:

Свята вода. Використовується для оброблення приміщень, миття підлоги та вікон, а також під час прання одягу. Для обробки великих площ або кількості тканинних виробів свята вода змішується зі звичайною.

Використовується для оброблення приміщень, миття підлоги та вікон, а також під час прання одягу. Для обробки великих площ або кількості тканинних виробів свята вода змішується зі звичайною. Сіль. Додається до води під час прання або для обробки поверхонь. Після обробки сіллю речі обов’язково потрібно полоскати у чистій проточній воді.

Додається до води під час прання або для обробки поверхонь. Після обробки сіллю речі обов’язково потрібно полоскати у чистій проточній воді. Друге життя. Тканинні вироби можна попрати та перешити в нові елементи гардероба, що матимуть нове енергетичне поле.

Тканинні вироби можна попрати та перешити в нові елементи гардероба, що матимуть нове енергетичне поле. Полум'я свічки. Використовується для підсилення будь-яких ритуалів очищення. Церковна свічка сприяє згоранню будь-якого енергетичного негативу.

Згідно з православним вченням, після 40-го дня з моменту смерті речі покійного втрачають енергетику, яка пов'язана з його душею. Водночас Біблія закликає роздавати предмети покійного зі світлими думками, що вважається благим ділом для його душі.