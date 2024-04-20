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Чи можна немовлят носити у слінгах: думка педіатрів

Субота 20 квітня 2024 07:32
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Чи можна немовлят носити у слінгах: думка педіатрів Чи можна носити дитину у слінгах (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Навколо слінгів ходить багато міфів, тож не дивно, що деякі батьки бояться їх використовувати. Педіатри спростували найпоширеніші помилкові твердження про ці вироби і пояснили, чи можна у них носити немовлят.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Ламалу клінік в Instagram.

Привчиш дитину до рук, потім до армії на руках носитимеш

"Уже давно доведено психологами і педіатрами, що малюки, яких носили на руках мають сформовану прив'язаність і довіру до світу, раніше стають самостійними і легше відпускають маму, оскільки вони сповна отримали її близькість", - кажуть лікарі.

У слінгу дітям некомфортно

У слінгу дитина перебуває у такому ж положенні, як і на руках у мами. Відчуваючи обійми свого дорослого, дитина швидко заспокоюється і засинає. Дискомфорт в слінгу, як і на руках можуть викликати незручний одяг, голод, невідповідний температурний режим, необхідність сходити в туалет тощо.

Дитині у слінгу нема чим дихати

Обличчя малюка в слінгу завжди відкрите, що дозволяє дитині вільно дихати. Між підборіддям малюка і його грудьми має поміщатись два пальці дорослого.

Дорослому важко постійно носити дитину у слінгу

Слінг не передбачає безперервного носіння дитини. Це всього лише переноска, помічник у догляді за малюком, який звільняє дорослому руки і розвантажує спину, надає мобільності. Якщо постає питання - носити дитину в слінгу чи на руках, то однозначно краще у слінгу.

Слінг дороге задоволення

Зараз є багато виробників слінгів як в Україні, так і у світі. Усі вироби у різному ціновому діапазоні. Якісний новий слінг коштує від 1 600 - 1 800 грн.

Якщо ви носите слінг, то маєте відмовитись від візочка

Насправді слінг і візочок не є взаємовиключеннями, вони ефективно доповнюють одне до одного. Близько 95% батьків чудово поєднують користування слінгом і візочком.

Читайте також про те, коли потрібно немовляті купувати перше взуття і яким воно має бути.

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