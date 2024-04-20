Можно ли младенцев носить в слингах: мнение педиатров

Вокруг слингов ходит много мифов, так что не удивительно, что некоторые родители боятся их использовать. Педиатры развенчали самые распространенные ошибочные утверждения об этих изделиях и объяснили, можно ли у них носить младенцев.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Ламала клиник в Instagram .

Приучишь ребенка к рукам, потом до армии на руках будешь носить

"Уже давно доказано психологами и педиатрами, что малыши, которых носили на руках, имеют сложившуюся привязанность и доверие к миру, раньше становятся самостоятельными и легче отпускают маму, поскольку они вполне получили ее близость", - говорят врачи.

В слинге детям некомфортно

У слинга ребенок находится в таком же положении, как и на руках у мамы. Чувствуя объятия своего взрослого, ребенок быстро успокаивается и засыпает. Дискомфорт в слинге, как и на руках, может вызвать неудобная одежда, голод, неподходящий температурный режим, необходимость сходить в туалет и т. д.

Ребенку в слинге нечем дышать

Лицо малыша в слинге всегда открыто, что позволяет ребенку свободно дышать. Между подбородком малыша и его грудью должно помещаться два пальца взрослого.

Взрослому тяжело постоянно носить ребенка в слинге

Слинг не предполагает непрерывного ношения ребенка. Это всего лишь переноска, помощник в уходе за малышом, который освобождает руки взрослому и разгружает спину, придает мобильности. Если возникает вопрос - носить ребенка в слинге или на руках, то однозначно лучше в слинге.

Слинг дорогое удовольствие

Сейчас много производителей слингов как в Украине, так и в мире. Все изделия в разном ценовом диапазоне. Качественный новый слинг стоит от 1600 - 1800 грн.

Если вы носите слинг, то должны отказаться от коляски

На самом деле слинг и коляска не являются взаимоисключениями, они эффективно дополняют друг друга. Около 95% родителей прекрасно сочетают пользование слингом и коляской.